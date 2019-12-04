Volkan Demirel'den sürpriz transfer! Tsimikas ve Giannoulis...

04.12.2019 08:45 | Son Güncelleme: 04.12.2019 08:45

Fenerbahçe'nin antrenörleri ve gözlemcileri, Avrupa'nın dört bir yanında oyuncu avında.



Sarı-Lacivertliler, hem ara transfer dönemi hem de önümüzdeki yaz oluşturulacak kadro için, belirlediği oyuncuları yakın takibe alarak detaylı raporlar hazırlanmasını sağlıyor. Son dönemin gözde rotası ise Atina...



Volkan Demirel, 18 Kasım'da Yunanistan ile Finlandiya arasında oynanan EURO 2020 Elemeleri maçına gitmişti. Genç antrenör, Yunanistan'ın sol beki Giannoulis, stoperi Chatzidiakos ve orta saha oyuncusu Galanopoulos'u izledi.



Sarı- Lacivertliler, bu hafta sonunda ise Atina'ya, bu kez Olympiakos- PAOK karşılaşmasını izlemeleri için gözlemcilerini yolladı.



Gol Valbuena'dan



Hedefte, milli maçta da izlenen PAOK'un sol beki Dimitrios Giannoulis ile o karşılaşmada yedek soyunan, Olympiakos'un sol beki Konstantinos Tsimikas vardı. Her iki futbolcu da 1-1 sona eren mücadelede 90 dakika sahada kaldı. Goller eski Fenerbahçeli Valbuena ile Ingason'dan geldi.



"Tabii ki Fenerbahçe'yi ister"



Fenerbahçe'nin yakın takibe aldığı Dmitritos Giannoulis'in menaceri Vasilis Panagiotakis, transferle ilgili açıklamalarda bulundu. Panagiotakis, Sarı- Lacivertliler'in ilgisini doğrulayarak, "Fenerbahçe'nin oyuncumu istediğini biliyorum. Öncelikle PAOK'la görüşmek zorundalar. Kulüpler anlaşırsa, Giannoulis, Fenerbahçe'de oynamaktan büyük mutluluk duyar. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp, tabii ki orada oynamayı ister" diye konuştu. Oyuncunun piyasa değeri 3 milyon Euro civarında.



Dimitrios Giannoulis



PAOK'lu Giannoulis da altyapıdan yetişti. 24 yaşındaki futbolcu çeşitli takımlarda kiralık olarak görev yaptıktan sonra geçtiğimiz sezonun devre arasında PAOK'a döndü ve formayı kaptı. Giannoulis, sergilediği performansla milli takımda da Tsimikas'ın önüne geçti ve 7 maçta oynadı. Başarılı futbolcu bu sezon 16 resmi maçta 1 gol attı ve 5 asist yaptı.



Konstantinos Tsimikas



Olympiakos altyapısından yetişen Tsimikas, sol bekin yanı sıra orta sahanın solunda da oynayabiliyor. 23 yaşındaki oyuncu, Hollanda ekibi Willem'deki başarılı kiralık performansının ardından geçtiğimiz sezon düzenli olarak oynamaya başladı. Bu sezon ise 19 resmi maçta forma giydi ve 3 asist yaptı. Tsimikas, Yunanistan Milli Takımı'nda ise 3 karşılaşmada görev yaptı.



