Volkan Demirel'den ilginç sosyal medya paylaşımları
Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel'in Twitter hesabından yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı.
Tecrübeli eldiven bir kullanıcının, "hiç futbolla alakam yok diyen insanlar... ne yapıyorsunuz siz günlük hayatınızda; transfer yok, kaç puan alırız hesabı yok, maçkolik yok, volkan demirel yok.. bu nasıl hayat olm" tweetini alıntılayarak önce ")öğu@M or3 r lbir @ö. Ok ıı z bir o#w qARc. #ıç" daha sonra da "Z;.435;;.33..........;3; bifi@bes::hhv/:şb ms#/." yazması kafalarda soru işaretleri bıraktı.
Kullanıcıların bir kısmı Volkan Demirel'in kızlarının telefonu alarak rastgele bunları yazdığını söyledi.
İşte Volkan Demirel'in paylaşımları;
Bazı kullanıcıların Volkan Demire'in paylaşımına tepkileri;
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