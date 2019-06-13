Volkan Demirel'den ilginç sosyal medya paylaşımları

Tecrübeli eldiven bir kullanıcının, "hiç futbolla alakam yok diyen insanlar... ne yapıyorsunuz siz günlük hayatınızda; transfer yok, kaç puan alırız hesabı yok, maçkolik yok, volkan demirel yok.. bu nasıl hayat olm" tweetini alıntılayarak önce ")öğu@M or3 r lbir @ö. Ok ıı z bir o#w qARc. #ıç" daha sonra da "Z;.435;;.33..........;3; bifi@bes::hhv/:şb ms#/." yazması kafalarda soru işaretleri bıraktı.

Kullanıcıların bir kısmı Volkan Demirel'in kızlarının telefonu alarak rastgele bunları yazdığını söyledi.

İşte Volkan Demirel'in paylaşımları;

Bazı kullanıcıların Volkan Demire'in paylaşımına tepkileri;