Volkan Demirel'den Galatasaray ve Hasan Şaş'a Cevap
Fenerbahçe kalecisi ve kaptanlarından Volkan Demirel, bugün basında çıkan Hasan Şaş'ın "Volkan bana küfür etti" demecine yanıt verdi.
Volkan Demirel, 1-1 berabere biten Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Hasan Şaş ile gerginlik yaşamıştı. Bugün basında çıkan haberde Hasan Şaş'ın Volkan bana "S....r git buradan" dedi sözleriyle ilgili açıklama yaptı.
İşte Volkan Demirel'in açıklamaları;
Bugün bazı yayın organlarında Galatasaray Futbol A Takım Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş'a dayandırılarak yapılan haberler üzerine Futbol A Takımımızın Kaptanı Volkan Demirel bir açıklama yaptı.
"BİZ SAHADA 9 KİŞİYKEN GOL ATTILAR"
Fenerbahçe TV'ye konuşan Volkan Demirel, "Bu konuyla alakalı gündemi meşgul ettiğim için kendi adıma özür diliyorum. Çünkü olayın üzerinden beş gün geçmiş, hala bu konular konuşuluyorsa demek ki anlayamadıkları, kavrayamadıkları bazı şeyler var. Ben tamamen bunun burada alınmış skorla alakalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz sahada 9 kişiyken bize atılan bir gol var, daha sonra biz 10 kişiyken beraberliği yakaladığımız bir gol var. Neticesinde 1-1 bitti ve 20 senelik gelenek devam etti. Fenerbahçe olarak bu geleneği devam ettirdiğimiz için mutluyuz. Bizi mutlu eden taraf bu, hiçbir şekilde beraberliğe falan sevindiğimiz yok. Ama bir geçmiş var ve bu devam ettiği için seviniyoruz.
HASAN ŞAŞ İLE ARASINDA YAŞANANLARI AÇIKLADI
Aynı zamanda Hasan ağabey ile bir diyaloğum oldu. Ağabey diyorum çünkü kendisi de bunu belirtmiş, yaş olarak benden büyük. Sadece ona koskoca adam olduğunu, üçlü çektirmenin ne gereği olduğunu anlatmaya çalıştım. Taraftarın çağırıyordur, el sallar gidersin, sen futbolcu değil, hocasın. Yerini bilmesi lazım. Bunu bir kelimeyle ona anlatmaya çalıştım, o bunu küfür olarak algılamış. Ben kesinlikle küfür etmedim. Küfür etsem de buradan söylerim ama küfür etmedim. Herkes doğruları bilsin. İnsanları böyle yönlendirmek, bu şekilde karalamak doğru bir şey değil. Daha üsluplu bir şekilde bazı şeyleri anlatmaya çalıştım. O bunu küfür olarak algılamış. Fazla da uzatmaya gerek yok, ben ne dediğimi biliyorum. İnsanlar da beni az çok tanıyorlar. Galatasaraylısı da, Fenerbahçelisi de, Beşiktaşlısı da bilir beni. Ben sadece doğrular bilinsin istedim." dedi.
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VOLKAN DEMİREL-SEMİH ÖZSOY EL ELE HEP BERABER KÜMEYECevap Yaz 16 11 Yayından Kaldır
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C. TESİ GÜNÜ TT ARENADA KAYSERİ MAÇINDA VOLKAN DEMİRELİN KULAĞINI Bİ ÇINLATMALIYIZ YANİ PROTESTOMUZU GÖSTERMELİYİZ.Cevap Yaz 11 6 Yayından Kaldır
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HASAN ŞAŞŞ MERAK EDİYORUM TORPİL İLE DURDUĞUN G. SARAYDA İŞİN BİTTİĞİNDE HANGİ AMATÖR TAKIMIN BAŞINA GEÇEBİLECEKSİN ! SEN TAM BİR FENER DÜŞMANISIN AMA BU TAKIM SANA NE FUTBOLCULUĞUNDA NEDE ANTRONORLÜĞÜNDE BU SAHADA GALİBİYET SEVİNCİ YAŞATTIRMADI VE YAŞATTIRMAYACAK. . Eyyorlamam bu kadar. . .Cevap Yaz 5 11 Yayından Kaldır
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SEMİH ÖZSOYU KAYSERİ MAÇINDA SAHAMIZDA ŞİDDETLİ BİÇİMDE PROTESTO EDECEĞİZ.Cevap Yaz 16 5 Yayından Kaldır
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FENER KÜMEYECevap Yaz 13 11 Yayından Kaldır