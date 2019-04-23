Vitoria Guimares, Beşiktaş'ın İstediği Wakaso'nun Sözleşmesini Yeniledi

Beşiktaş'ın devre arası transfer döneminde ilgilendiği Vitoria Guimaraes'in Ganalı orta sahası Alhassan Wakaso için Portekiz ekibi harekete geçti. Portekiz basınının haberine göre Guimaraes, Beşiktaş'ın sezon sonunda bir kez daha harakete geçmesini önlemek adına Alhassan Wakaso ile 2021 yılına kadar yeni sözleşme yaptı ve serbest kalma maddesini 10 milyon euro olarak belirledi.

DEVRE ARASINDA BEŞİKTAŞ TEKLİF YAPTI

Beşiktaş'ın devre arasında Wakaso için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu ancak Vitoria Guimaraes'in bu teklifi kabul etmediği kaydedildi.

Önlibero pozisyonunda görev alan 27 yaşındaki Ganalı futbolcu, bu sezon Portekiz'de 32 maça çıkıp 2 gol kaydetmişti. Wakako'nun yaz aylarında düzenlenecek Afrika Kupası'nda da Gana forması giymesi bekleniyor.

(Sporx)