Darüşşafaka Tekfen-Virtus Bologna maçı ertelendi

02.03.2020 21:37 | Son Güncelleme: 02.03.2020 21:53

EuroLeague yönetimi, Darüşşafaka Tekfen - Segafredo Virtus Bologna arasında oynanacak olan karşılaşmayı ertelediğini duyurdu. Yönetim bu kararı, koronavirüs nedeniyle İtalya'dan Türkiye'ye gidecek olan uçak seferlerinin durdurulması dolayısıyla aldığını belirtti.

MAÇI KAZANAN TAKIM ÇEYREK FİNALE ÇIKACAK

Yönetim, ileri bir tarihe ertelenen mücadelenin farklı bir ülkede oynanma ihtimalinin de bulunduğunu ifade ederken, detayların önümüzdeki günlerde açıklanacağını vurguladı. Darüşşafaka Tekfen - Segafredo Virtus Bologna maçını kazanan taraf, B Grubu'nu 2. sırada tamamlayarak çeyrek finale çıkacak.

Kaynak: DHA