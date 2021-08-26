VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı
Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay başlamasının ardından 1.576 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay başlamasının ardından 1.576 puanda dengelendi.

Ağustos vadeli endeks kontratı, en yüksek 1.578,00, en düşük 1.574,50 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının hemen altında, 1.576,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün satıcılı seyreden endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 1.576,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay seyretti.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yarın Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda yapacağı konuşma öncesinde bugün açıklanacak ABD'nin 2. çeyrek büyüme verisinin yatırımcıların odağında bulunduğunu bildirdi.

Powell'ın konuşması öncesinde piyasalardaki dalgalı seyrin devam edebileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 1.590 ve 1.615 seviyelerinin direnç, 1.570 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar

Altının kilogramı 484 bin 400 liraya geriledi
Altının kilogramı 484 bin 400 liraya geriledi
Bölgede yetişmez denileni üretti! 26 yıl önce hobi olarak diktiği fıstıklar ABD yolunda
Bölgede yetişmez denileni üretti! 26 yıl önce hobi olarak diktiği fıstıklar ABD yolunda
Üst üste 4 gündür düşen dolar, 8,39'dan işlem görüyor
Üst üste 4 gündür düşen dolar, 8,39'dan işlem görüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Mehmet Nuri Meral Akşener Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Düm Tek Tek Kaan Yıldırım Merve Boluğur Mahsun Kırmızıgül
Spor Muslera Gervinho Erol Bulut Ozan Tufan Fatih Terim
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 09:42:00. #1.14#

title