VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne satış ağırlıklı bir seyirle başlamasının ardından 1.559 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne satış ağırlıklı bir seyirle başlamasının ardından 1.559 puanda dengelendi.

Ağustos vadeli endeks kontratı, en düşük 1.558,50 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,9 altında 1.559,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün de satıcılı seyreden endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 1.572,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında 1.569 puana kadar geriledi.

Analistler, dün akşam yayımlanan ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ait tutanakların, varlık alımlarının azaltılmasına bu yıl içinde başlanabileceği olasılığını artırmasının ardından küresel pay piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendiğini bildirdi.

Yatırımcıların bundan sonraki süreçte varlık alımlarının azaltılması konusunda atılacak ilk adımın zamanlaması ve boyutu konularındaki yönlendirmelere odaklandığını kaydeden analistler, bu kapsamda ay sonunda gerçekleştirilecek Jackson Hole toplantısının öneminin arttığını söyledi.

Analistler, bugün yurt içi ve yurt dışına yoğun veri akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratının 1.550 puanının destek, 1.590 puanın direnç olarak öne çıktığını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Faik Öztrak Mehmet Şimşek Jens Stoltenberg Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Serdar Ortaç Haluk Levent Yıldız Tilbe Seren Serengil
Spor Gervinho Mert Günok Sergen Yalçın Fırat Aydınus Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 09:41:31. #1.15#

title