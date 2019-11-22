Victoria Secret'ın yılbaşı gösterisi performans düşüklüğü nedeniyle iptal edildi

22.11.2019 10:58 | Son Güncelleme: 22.11.2019 11:19

Her yıl gelenekselleşen ve 'yılın şovu' olarak aralık ayında gerçekleşen Victoria's Secret defilesi, bu yıl performans düşüklüğü yaşandığı gerekçesiyle yapılmayacak.

ŞOVLARI İPTAL EDİLDİ

Ünlü model Shanina Shaik, yaptığı bir açıklamasında gelenekselleşen şovlarının bu sene gerçekleşmeyeceğini söyledi. Victoria's Secret, bu haberi doğrulayarak, şovun resmen iptal olduğunu bildirdi.

TAŞLI SÜTYEN VE MELEK KANATLARIYLA POPÜLER OLMUŞTU

2001'den bu yana her yıl yayımlanan defileyle ilgili kararın seyircinin ilgisinin azalması nedeniyle alındığı belirtiliyor. Defile, ünlü mankenlerin taşlarla süslü sütyenler ve melek kanatlarıyla yaptığı gösteriyle popüler olmuştu.

"SERMAYE YATIRIMINI BÜYÜK ÖLÇÜDE GERİ ÇEKTİK"

Marka tarafından yapılan açıklamada iptal gerekçesi olarak "Victoria's Secret'ın pazarlamasını geliştirmek" denildi. Konu hakkında konuşan markanın finans yöneticisi, "Müşterilerle iletişim kuracağız, ancak söyleyeceğim hiçbir söz, bu moda şovunun büyüklüğünü açıklayamaz. Victoria's Secret'in performansındaki düşüş göz önüne alındığında, ürünlerimizin müşterilerde yankı uyandırmasını sağlamaya odaklanırken, bu işte sermaye yatırımını büyük ölçüde geri çektik" dedi.

PAZARLAMA STRATEJİSİ YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK

Victoria's Secret'ın sahibi olan L Brands'ın CEO'su Leslie Wexler, defilenin pazarlama stratejisini yeniden değerlendireceklerini açıkladı. Aralık 2018'de Walt Disney'e ait ABC kanalında yayımlanan defileyi 3,3 milyon kişi izlemişti. İlk defile 12 milyon kişiye ulaşmıştı.

MÜŞTERİ KAYBETMEYE BAŞLADI

Victoria's Secret son dönemde müşteri kaybetmeye başladı.İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesi, şirketin müşterilerinin American Eagle Outfiter'a ait Aerie ve pop şarkıcısı Rihanna'ya ait Savage X Fenty gibi daha modern markalara yöneldiğini belirtti.

TWITTER'DA TREND OLDU

Defilenin iptal edilmesini ardından marka Twitter'da trend oldu. Binlerce sosyal medya kullanıcısı, defilenin iptal olmasından dolayı büyük üzüntü içerisinde olduğunu söyledi.