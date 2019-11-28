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Beşiktaş'ta Victor Ruiz ilk yarıyı kapattı

Beşiktaş'ın İspanyol stoperi Victor Ruiz ilk yarıyı kapattı. Konyaspor maçında sakatlanan Ruiz'in, tedavi sürecinin 1 ayı geçeceği öğrenildi.

28.11.2019 23:56 | Son Güncelleme: 29.11.2019 00:20
Beşiktaş'ta Victor Ruiz ilk yarıyı kapattı

Konyaspor deplasmanında oynanan karşılaşmada sağ ayak bileğinde ağrı hisseden Victor Ruiz'in çekilen MR'ında sağ ayak iç yan bağlarında zorlanma tespit edilirken bu futbolcunun 15 gün sonra sahalara döneceği iddia edilmişti.

Ancak Ruiz'in ilk yarıyı kapattığı öğrenildi. Yaşadığı sakatlığın, ayak bileğinde olması nedeniyle iyileşme süreci sarkacak olan Ruiz'in 1 aydan uzun bir tedavi sürecinin olacağı ve ilk yarıyı kapattığı bildirildi.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Beşiktaş'ta Victor Ruiz ilk yarıyı kapattı
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