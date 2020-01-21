Son dakika: Vedat Muriqi, PFDK'ya sevk edildi
Son dakika: Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi, "bilinçli sarı kart görme" gerekçesiyle TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi.
Fenerbahçe forması giyen Vedat Muriqi, Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Gaziantep FK maçında ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kart sebebiyle PFDK'ya sevk edildi.
Federasyon tarafından yapılan resmi açıklamada, "FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu VEDAT MURIÇ'in aynı müsabakadaki "bilinçli sarı kart görmesi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 37. maddesi uyarınca 19.01.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.
"PLANLI YAPMIŞ OLSAM GOL ATINCA FORMAMI ÇIKARIRDIM"
Kosovalı futbolcu maçtan sonra yaptığı açıklamada söz konusu kırmızı kartı kasten görmediğini ifade etmiş ve 'plan yapmış olsam gol atınca formamı çıkarırdım' demişti.
VEDAT MURİQİ'NİN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDEYDİ:
"Benim ve takım arkadaşlarım için galip gelmemiz çok önemliydi. Tek düşüncemiz şampiyonluk. Sadece saha içine konsantreyiz. Başka bir düşüncemiz yok. Maç sonrası gördüğüm kartla ilgili çıkarılan dedikoduların farkındayım. Bununla ilgili konuşmaya bile gerek yok aslında. Nabzın 180'e çıktığı bir iş yapıyoruz. Sahadayken aklımızda sadece oynadığımız maçı kazanmak oluyor. Rakip hızlı başlamasın diye refleks olarak yaptığım bir hareketi planlanmış gibi yorumlayanlar olmuş. Planlama yapsam gol atınca formamı falan çıkarırdım. Bu kişiler içinde takımımıza karşı algı oluşturmak için uğraşan insanlar olduğunu ben de tüm camiamız da iyi biliyor. Biz 29'uncu şampiyonluğa konsantreyiz ve bunu da taraftarımızla başaracağız."
Haber Videosu: Vedat Muriqi, PFDK'ya sevk edildi
-
Ya gözünü seveyim vedat sen türk milletini saf mı sandin nabız 180e çıkıyor evet ama dakika 90+5 yani son saniye takımın 2-0 önde rakibin başlamaya mecali kalmamış senin tansiyonun 10dan fazlaysa git bir doktora görün. Küçücük aklınızla mileti kandırmaya çalışmayın siz futbolunuzu oynayın. Kırmızı kart gördüğünde bir teşekkür etmediğin kaldı hocaya, cezayı başak maçında yiyecek olsaydın aynı hareketi yapar miydin derler adamaCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
-
ÇÖPCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
-
29. Şampiyonluk diyor alın bunu bakırköy sporda anca oynar :)Cevap Yaz 8 6 Yayından Kaldır
-
Caner cisse vs vs bunlarda sevk edilecekmi konu FENERBAHÇE olunca ortalığı ayağa kaldıran dümbükler biz tek siz alayınız fenerbahçe düşmanlarına sahada en güzel cevabı verecektir fenerasyon diyenler AĞLAYINCevap Yaz 12 13 Yayından Kaldır
-
Güldürme yahu Caner için lig ortasında kural değiştirildi ceza verip tekrar eski haline döndürdüler. Ama yapılana karşıyım kural futbolcuya böyle bir hak veriyor ve o da bunu kullanmış ortada cezalık birşey yok. Kuralı değiştirin3 5 Yayından Kaldır
-
ADAMMMMMMMMMMMCevap Yaz 11 11 Yayından Kaldır
-
Hani nerede4 3 Yayından Kaldır
-
Bu fenevbahce sahtekar oyunculari daha sahtekar.Cevap Yaz 30 29 Yayından Kaldır
-
biz sahtekar değiliz ama siz sahtekar olduğunuzu kabul etmişsiniz galatasavaylı8 15 Yayından Kaldır
-
6 S YE BAK HELE12 13 Yayından Kaldır