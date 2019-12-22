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Vedat Muriqi eşiyle kahvaltıya gitti, büyük sürpriz yaşadı

Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Vedat Muriqi, ilginç bir notla karşılaştı. Eşiyle kahvaltıya giden Vedat Muriqi, işletme sahibinin hesap yerine gönderdiği notla büyük bir sürpriz yaşadı.

22.12.2019 14:21 | Son Güncelleme: 22.12.2019 14:28
Vedat Muriqi eşiyle kahvaltıya gitti, büyük sürpriz yaşadı

'nin yıldız golcüsü Vedat Muriqi, derbisi öncesi büyük bir sürpriz yaşadı.

Maçtan bir gün önce eşiyle kahvaltı etmek için bir restorana giden Vedat Muriqi, hesabı ödemek istedi ve gelen notla şaşkınlık yaşadı.

"ATTIĞINIZ VE ATACAĞINIZ GOLLERLE HESABINIZ ÖDENMİŞTİR"

Fenerbahçe taraftarı olduğu düşünülen işletme sahibi, Vedat Muriqi'e hesap yerine bir not gönderdi ve "Bugüne kadar attığınız goller ve yarın atacağınız goller ile hesabınız ödenmiştir. Şampiyon Fener" mesajını yazdı.

Sosyal medyada hızla yayılan not, en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.


Haber Videosu

: Vedat Muriqi eşiyle kahvaltıya gitti, büyük sürpriz yaşadı
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