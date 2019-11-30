Muriqi'ten transfer iddialarına yanıt: Ne transferi, Fenerbahçe'de efsane olmaya geldim

30.11.2019 09:27 | Son Güncelleme: 30.11.2019 10:24

Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriqi, bir mekan çıkışı objektiflere takıldı. Kendisine transfer iddiaları sorulan Vedat Muriqi, "Ne transferi, daha yapacağım çok iş var. Fenerbahçe'de efsane olmaya geldim" dedi.

"EFSANE OLMAYA GELDİM"

Fenerbahçe'nin Kosovalı yıldız golcüsü Vedat Muriqi, önceki gün Nişantaşı City's çıkışı objektife takıldı. Muriqi, Avrupa'nın dev kulüplerin transfer listesinde isminin geçtiği iddiaları için "Ne transferi, daha yapacağım çok iş var. Fenerbahçe'de efsane olmaya geldim" dedi.

11 MAÇ; 7 GOL, 1 ASİST

Sezon başında Çaykur Rizespor'dan transfer edilen Kosovalı golcü, bu sezon Fenerbahçe formasıyla ligde çıktığı 11 karşılaşmada 7 gol kaydederken 1 de gol pası verdi.