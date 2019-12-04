: Vedat Muriç'ten Deniz Türüç'e: Hadi başka kapıya

04.12.2019 00:04 | Son Güncelleme: 04.12.2019 00:28

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Fenerbahçe, İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti ve bir üst tura yükselmek için büyük bir avantaj elde etti. Maçın ardından ise yayıncı kuruluşa röportaj veren Deniz Türüç ve Vedat Muriqi arasındaki sohbet dikkat çekti.

"GEREKİRSE FORVET BİLE OYNARIM"

Deniz Türüç, "Hocam nerede şans veriyorsa orada oynamaya hazırım. Ben her yerde ve her zaman hazır olmaya çalışıyorum. Gerekirse forvet bile oynarım" şeklinde konuştu.

Deniz'in yanında bekleyen Vedat Muriç ise bu sözlerin ardından araya girdi ve "Deniz'e buradan hadi başka kapıya diyorum." dedi. Kosovalı golcünün bu cevabının ardından ikili arasında gülüşmeler yaşandı.

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