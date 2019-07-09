Vedat Muriç transferi için Fenerbahçe'den Rize'ye gidecek oyuncular belli oldu
Fenerbahçe'nin Vedat Muriç transferi için Çaykur Rizespor'a 3,5 milyon euro ödeyip üzerine oyuncu verecekti. Fenerbahçe'den Çaykur Rizespor'a gidecek oyuncular belli oldu.
TRT Spor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin Vedat Muriç'in transferi karşılığında Çaykur Rizespor'a verecegi bonservis bedeli ve Karadeniz ekbine göndereceği oyuncular netleşti.
İşte uzun süredir konuşulan transferin detayları...
- Bonsevis bedeli 3.5 milyon euro
- Burak Albayrak bonservisiyle
- Tarık Çetin bonservisiyle
- Mahsun Çapkan bonservisiyle
- Oguz Kağan Güçtekin kiralik
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