Vedat Muriç, İngiltere karşısında şov yaptı!

11.09.2019 00:18

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda İngiltere, sahasında Kosova'yı 5-3 yendi. İngiltere'nin gollerini 8. dakikada Raheem Sterling, 19. dakikada Harry Kane, 38. dakikada kendi kalesine Mergim Vojvoda, 44 ve 45+1. dakikalarda Jadon Sancho kaydetti.

GOLÜ PENALTIDAN ATTI

Kosova'da Fenerbahçe'nin yıldızı Vedat Muriç, mücadeleyi 1 gol 2 asistle tamamladı. Kosova'nın 1 ve 49. dakikalarda Valon Berisha ile bulduğu gollerin asistini yapan Muriç, 55. dakikada ise penaltıdan rakip fileleri havalandırdı.