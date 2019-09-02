Vedat Milor'dan Radamel Falcao yorumu: Fazla abartmamak lazım

Ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor, Galatasaray'ın yeni transferi Radamel Falcao ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Milor, "Bu tür heyecanların sonu hüsran oluyor genelde. Beklentileri normal tutmak lazım herkeste. Şahsi fikrimdir: Binlerce kişinin karşılamaya gitmesi de oyuncuyu biraz havalandırıyor." dedi.

02.09.2019 22:01
Vedat Milor'dan Radamel Falcao yorumu: Fazla abartmamak lazım

Ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor, Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

"BEKLENTİLERİ NORMAL TUTMAK LAZIM"

Milor Twitter hesabından, "Falcao için herhalde bir yüz tane mesaj ve yorum gelmiştir dünden beri. Bence fazla abartmamak lazım. Bu tür heyecanların sonu hüsran oluyor genelde. Beklentileri normal tutmak lazım herkeste. Şahsi fikrimdir: Binlerce kişinin karşılamaya gitmesi de oyuncuyu biraz havalandırıyor. Falcao Kolombiyalı. Ülke mutfağını düşününce bizde beğeneceğini düşündüğüm restoranlar var." yazdı.

25 BİN KİŞİ KARŞILAMIŞTI

Bilindiği üzere yıldız oyuncuyu Atatürk Havalimanı'nda 25 bin Galatasaray taraftarı karşılamıştı.

Vedat Milor'dan Radamel Falcao yorumu: Fazla abartmamak lazım
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YORUMLAR (8)

  • CAN DEP:
    Baska takimlar Falcaonin Ayakkabisini Türkiyeye getirseydi Falcaonun ayakkabisini 25 bin degil 100 bin taraftar karsilardi ..
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  • YARCAN:
    Aga kimseye değerinden fazla kıymet vermeyeceksin.Sonra vedat milor gibi olur herşeye maydonoz olursun.
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  • HALİBA:
    Vedat hocama katılıyorum fazla muamele can sıkarmış ne bu Allah aşkına tek başına gs şampıyonlar liginde şampıyon ligdede uzak ara şampıyınmu yapacak o kadar para alıcak takımdaki dengeleri düşünmedinizmi yarın öbür futbolcularda çıkıcak bu paraya bu futbol sizi falcao kurtarsın diyecek .........
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  • İTALYAN AYGIRI:
    O kadar insanın oraya gitmesi falcao içinde buranın laylom olmadıgını düşünmesi için örnek olmustur o kadar insan o kadar baskı demek
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