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Vatandaşa güzel haber! 2020'nin ilk 3 ayında elektriğe zam yok

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz'dan vatandaşı sevindirecek açıklama geldi. Yılmaz, "2020'nin ilk 3 ayında elektriğe zam yapılmayacak" dedi.

26.12.2019 20:40 | Son Güncelleme: 26.12.2019 20:53
Vatandaşa güzel haber! 2020'nin ilk 3 ayında elektriğe zam yok

(EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, gelecek yılın ilk çeyreğinde elektrik fiyatlarına zam yapılmayacağını bildirdi.

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, elektrik tarifelerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bugün yapılan kurul toplantısında 2020 ocak-mart dönemine ilişkin elektrik tarifelerinin belirlendiğini kaydeden Yılmaz, "2020 yılı Ocak- Şubat- Mart aylarına yönelik herhangi bir fiyat artışı söz konusu değildir." ifadesini kullandı.


Haber Videosu

: Vatandaşa güzel haber! 2020'nin ilk 3 ayında elektriğe zam yok
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