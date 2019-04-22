VAR İçin Şok İddia: Sinyal Kesici Aletler Var

Eski hakem ve sivri dilli yorumcu Erman Toroğlu, "Statlarda sinyal bozucu aletler (Jammer) muhtemelen var. Sistemin frekanslarını bilen varsa o sinyali bozacak aletler var." iddiasında bulundu.

İşte Erman Toroğlu'nun değerlendirmeleri;

"19. dakikada skor 1-1'ken Galatasaraylı Emre Akababa'yı atmayan hakeme dünyada lanet okurlar. Emre ayağını kaldırdı, bir hareket yaptı, harekete devam etti. Adamın boğazına bastı tabanını. Şah damarına gelse, oturttursa adamı bile öldürebilir. İnanamadım. Nasıl hakemsiniz! VAR'daki Serkan Tokat, Fiyasko ya! Sayın seyirciler, seyredeceksiniz. Ben böyle rezillik görmedim. Bu hakem işi nasıl abi!"

VAR İÇİN SİNYAL BOZUCU İDDİASI

"Statlarda sinyal bozucu aletler (Jammer) muhtemelen var. Sistemin frekanslarını bilen varsa o sinyali bozacak aletler var. Çok ucuz. Çok bariz. Gol oldu, olmadı. Tam hata sırasında. Bu aletler ABD'de 300 dolar. İyi araştırılırsa, olayın üstüne giderlerse bu aletlerin hangi statta ve nerede olduğu ortaya çıkarılabilir. Sağ tarafına yatarsa, TFF bu olayı çözemez. Belki bu durumu TFF de biliyordur. Bazı konulardan haberdarlar." yorumunda bulundu.