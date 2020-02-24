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VAR hakemi maç sırasında telefonuyla oynarken görüntülendi

Belçika Ligi'nde Gent'in sahasında Sint-Truidense'i konuk ettiği maçta VAR hakemi Bram van Diıessche, telefonuyla mesajlaşırken görüntülenince ülkede gündem oldu.

24.02.2020 23:11 | Son Güncelleme: 24.02.2020 23:19
VAR hakemi maç sırasında telefonuyla oynarken görüntülendi

ile Sint-Truidense arasında oynanan maçın ikinci yarısı başlarken, kameralar aniden VAR odasına yöneldi. Ancak o sırada VAR hakemi Bram van Diıessche telefonuyla mesajlaşırken, yardımcısı da bilgisiyarına bakıyordu.

Ekranda kendilerini gören iki hakem aniden telefon ve bilgisayarı kapatarak işlerine geri döndü. Görüntülerin yayınlanması sonrası VAR hakemi ve yardımcıları 'da gündem oldu. Öte yandan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1 kazandı.

(NTV Spor)


Haber Videosu

: VAR hakemi maç sırasında telefonuyla oynarken görüntülendi
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