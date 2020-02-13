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VAR'da devrim gibi karar! İtiraz hakkı geliyor

İtalya Futbol Federasyonu, VAR'ın devreye girmediği pozisyonlarda kulüplere VAR'a itiraz etme hakkı tanınması için FIFA'ya teklifini sundu.

13.02.2020 22:33 | Son Güncelleme: 13.02.2020 22:33
VAR'da devrim gibi karar! İtiraz hakkı geliyor

, VAR sisteminde takımlara "itiraz hakkı verilmesi" önerisini FIFA'ya sunduğunu ve testlerin Serie A'da yapılmasına hazır olduklarını açıkladı. Onay verilirse, kulüpler VAR'a başvurulmayan pozisyonlarda itiraz ederek, hakemlerin pozisyonu tekrar incelemesini isteyebilecek. Federasyonun yaptığı açıklamada, bu yenilikle birlikte tartışmaların azalacağı kaydedildi. Öte yandan Serie A takımlarının da bu kararı desteklediği ve FIFA'nın IFAB ile yapacağı görüşmeler sonrasında olumlu cevap vermesinin beklendiği belirtildi.

NBA'DE KULLANILIYOR

NBA'de, bu sezon başlayan uygulamayla, koçlara 1'er itiraz hakkı verildi. Hakemler hocaların itirazlarını ekrandan izliyor ve kararı açıklıyor.

(Sporx)

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