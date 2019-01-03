Van Otlu Peynirine Coğrafi İşaret Tescil Belgesi

Van Ticaret ve Sanayi Odasının (TSO) başvurusu sonucu, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Van otlu peynirine coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

Van TSO Başkan Vekili Faruk Biner, yaptığı yazılı açıklamada, 200 yılı aşkın süredir bölgede üretilen otlu peynire coğrafi işaret tescil belgesi verildiğini belirtti.

Otlu peynirin Van'da önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Biner, şunları kaydetti:

"Ekonomi yönüyle bölge halkının geçim kaynakları arasında yer alıyor. Bu ürünün ekonomiye daha fazla kazandırılması için çalışmalar yapacağız. Coğrafi işaret tescili bunun ilk adımı oldu. Bundan sonraki süreçte peynirimizin kalite standardının korunması, ulusal market zincirlerinde satışa sunulabilmesi için girişimlerde bulunacağız. Otlu peynirin coğrafi alanına Hakkari'yi de dahil ettik. Çünkü Hakkari'nin de otlu peynir üretimi var. Ayrıca peynirde kullanılan otların birçoğu Hakkari'de de yetişiyor."

Kaynak: AA