Valilik, 1 Mayıs'ın Taksim'de Kutlanmasına İzin Vermedi

HABERLER.COM/ ÖZEL - Murathan Aslan

İstanbul Valiliği Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB), 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Taksim'de kutlamak için yaptıkları başvuruyu reddetti.

TAKSİM, YÜRÜYÜŞ ALANININ DIŞINDA

DİSK Genel Merkezinden Haberler.com'a yapılan açıklamada, başvurunun reddedildiğinin sözlü olarak ifade edildiği belirtildi. Taksim'in her yıl belirlenen gösteri ve yürüş alanlarının dışında olduğu belirten Valilik, Kartal, Bakırköy ve Maltepe'yi alternatif olarak sundu.

BAKIRKÖY'DE YA DA MALTEPE'DE KUTLANACAK

DİSK'in avukatı konuya ilişkin yaptığı açıklamada "DİSK'in Başkanlar Kurulu toplantısı sonrası alan belirlemesi yapılacak. Tek başına DİSK belirleyici değil. DİSK'in yanında KESK, TMMOB, TTB ve diğer siyasi partiler var. Onlarla beraber alan belirlenir. Geriye iki tane seçenek kalıyor. Geçen sene Maltepe'de kutlanmıştı. 2016-2017 yılında Bakırköy'de kutlanmıştı. Bileşenler bu iki alandan birinde karar kılacaktır." dedi.

2010 yılında 1 Mayıs kutlamalarına açılan Taksim Meydanı, 2013 yılında yeniden yasaklanmıştı.