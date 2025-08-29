Valencia Getafe CANLI izleme linki var mı? Valencia Getafe maçı hangi kanalda?

İspanya La Liga'da futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmalardan biri de Valencia Getafearasında oynanacak mücadele. Taraftarların gündeminde ise en çok yayın detayları öne çıkıyor. Özellikle, "Maç hangi kanalda yayınlanacak, canlı izleme imkânı var mı?" sorusu yoğun şekilde araştırılıyor.

VALENCİA GETAFE MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA

Valencia ile Getafe arasındaki karşılaşma, 29 Ağustos Cuma günü oynanacak. Mücadele, saat 22:30'da başlayacak.

VALENCİA GETAFE MAÇI NEREDE YAPILACAK

İspanya La Liga kapsamında oynanacak bu önemli karşılaşmaya Valencia ev sahipliği yapacak. Maç, Mestalla Stadyumu'nda gerçekleşecek.

VALENCİA GETAFE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK

Valencia ile Getafe'nin karşı karşıya geleceği mücadele S Sport Plus, S Sport ve Idman TV ekranlarından naklen yayınlanacak. S Sport Plus, Türksat uydusu üzerinden ve internet aracılığıyla şifreli şekilde takip edilebilecek.

VALENCİA GETAFE MAÇI SKOR DURUMU

Mücadele henüz başlamadığı için güncel skor bilgisi bulunmamaktadır. Karşılaşmanın tamamlanmasının ardından sonuç bilgileri güncellenecektir.