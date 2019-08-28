Şampiyonlar Ligi'ne Valbuena damga vurdu!

28.08.2019 08:54

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının play-off turu rövanşında 3 maç oynandı. Dinamo Zagreb, Olympiakos ve Kızılyıldız, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldı.

Fenerbahçe'den sezon başında Yunan ekibine transfer olan Valbuena dün geceye de damgasını vurdu. Fransız yıldız, ikinci golde Youssef El-Arabi'ye asist yaptı. Fransız yıldız, maçın ardından 'Devler Ligi'ne döndüğüm için mutluyum' açıklamasında bulundu.

35 yaşındaki oyuncu, Şampiyonlar Ligi elemelerinde bu sezon forma giydiği 6 maçta 1 gol, 5 asistlik müthiş performans sergiledi.

Play-off turunda iki maçta alınan sonuçlar şöyle:

Rosenborg (Norveç) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan) : 0-2, 1-1

Krasnodar (Rusya) - Olympiakos (Yunanistan) : 0-4, 1-2

Kızılyıldız (Sırbistan) - Young Boys (İsviçre) : 2-2, 1-1