Şampiyonlar Ligi'ne Valbuena damga vurdu!

Şampiyonlar Ligi'nde play-off maçları oynandı. İlk maçı evinde 4-0 kazanan Olympiakos, deplasmanda da Krasnodar'ı 2-1 mağlup etti ve gruplara kaldı. Fenerbahçe'den Olympiakos'a giden Valbuena, bu maçta 1 asist yaptı. Fransız futbolcu, Devler Ligi elemelerinde 6 maçta 5 asist yapıp, 1 gol attı.

28.08.2019 08:54
Şampiyonlar Ligi'ne Valbuena damga vurdu!

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının play-off turu rövanşında 3 maç oynandı. Dinamo Zagreb, Olympiakos ve Kızılyıldız, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldı.

Fenerbahçe'den sezon başında Yunan ekibine transfer olan Valbuena dün geceye de damgasını vurdu. Fransız yıldız, ikinci golde Youssef El-Arabi'ye asist yaptı. Fransız yıldız, maçın ardından 'Devler Ligi'ne döndüğüm için mutluyum' açıklamasında bulundu.

35 yaşındaki oyuncu, Şampiyonlar Ligi elemelerinde bu sezon forma giydiği 6 maçta 1 gol, 5 asistlik müthiş performans sergiledi.

Play-off turunda iki maçta alınan sonuçlar şöyle:

Rosenborg (Norveç) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan) : 0-2, 1-1

Krasnodar (Rusya) - Olympiakos (Yunanistan) : 0-4, 1-2

Kızılyıldız (Sırbistan) - Young Boys (İsviçre) : 2-2, 1-1

Şampiyonlar Ligi'ne Valbuena damga vurdu!
Kaynak: Hürriyet

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YORUMLAR (2)

  • ALTYAPI:
    Valbuena serbest 10 numarada oynamayı seven bir oyuncu. Fenerbahçe onu sol kanada hapis etti verim alamadı. 10 numarada serbest bıraksaydı çok katkı sağlardı
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