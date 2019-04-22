Vagner Love Attı, Corinthians Şampiyon Oldu

Brezilya Paulista Ligi finalinin rövanş maçında Corinthians ile Sao Paulo karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 31. dakikasında Manoel Messias ile öne geçen Corinthians, 45. dakikada Antony'nin golüne engel olamadı ve devreye 1-1'lik skorla girildi.

SON DAKİKALARDA TAKIMINA ŞAMPİYONLUĞU GETİREN GOLÜ ATTI

Dakikalar 89'u gösterdiğinde Beşiktaş'ın eski golcü Vagner Love sahneye çıktı. Oyuna 66. dakikada dahil olan Love, 89. dakikada takımını öne geçirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Corinthians, ilk maçta 0-0 berabere kaldığı Sao Paulo'yu rövanşta 2-1 mağlup etti ve Brezilya Paulista Ligi'nde şampiyon oldu.