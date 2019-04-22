Vagner Love Attı, Corinthians Şampiyon Oldu
Corinthians, ilk maçta 0-0 berabere kaldığı Sao Paulo'yu rövanşta 2-1 mağlup etti ve Brezilya Paulista Ligi'nde şampiyon oldu. Corinthians'a şampiyonluğu getiren golü eski Beşiktaşlı Vagner love attı.
Brezilya Paulista Ligi finalinin rövanş maçında Corinthians ile Sao Paulo karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 31. dakikasında Manoel Messias ile öne geçen Corinthians, 45. dakikada Antony'nin golüne engel olamadı ve devreye 1-1'lik skorla girildi.
SON DAKİKALARDA TAKIMINA ŞAMPİYONLUĞU GETİREN GOLÜ ATTI
Dakikalar 89'u gösterdiğinde Beşiktaş'ın eski golcü Vagner Love sahneye çıktı. Oyuna 66. dakikada dahil olan Love, 89. dakikada takımını öne geçirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Corinthians, ilk maçta 0-0 berabere kaldığı Sao Paulo'yu rövanşta 2-1 mağlup etti ve Brezilya Paulista Ligi'nde şampiyon oldu.
YORUMLAR (7)
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Bjk de golü çok az ama. Eski bjk li değil eski antalyaspordanCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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var var fenev sonlarda hak yerını buldu bu seneCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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basaksehır ve gs kollanıyorCevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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dun rizenın penaltısı verılmedı gs ve basaksehır kollanıyorCevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
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hiç değilse oynayıp kazanmışlar gs gibi hakemlerle gitmiyor.antaya trabzonspor bursa maçları hakemle kazanılmış maçlardır varmı aksini idda edenCevap Yaz 11 18 Yayından Kaldır