Uzel Makine Traktör Fabrikası'nın satışı iptal edildi
İstanbul Rami'de bulunan Uzel Makine Traktör Fabrikası'nın bina ve arazisinin satışı iptal edildi. Karar kesinleşirse satış için tekrar ihaleye çıkılacak.
Uzel Makine Traktör Fabrikası bina ve arazisinin 1. İflas Müdürlüğü'nde 15 Mayıs'ta gerçekleşen ihalede ipotek alacaklısı Vera Varlık'a 223 milyon 700 bin TL'ye satışı, İstanbul 5 İcra Mahkemesi tarafından iptal edildi. Uzel Holding ve Uzel Traktör şirketlerinin arazinin değerinin altında satıldığı gerekçesiyle ihalenin iptali istemiyle açtığı davaya bakan mahkeme ihalenin feshine karar verdi.
"HİLELİ SATIŞ İSTEMİYORUZ"
Karar kesinleşirse arazi ve binanın satışı için ihaleye tekrar çıkılacak. Tazminatlarını alamayan çok sayıda işçi de davayı takip etti. Mahkemenin kararını sevinçle karşılayan işçiler adliye çıkışında "Hileli satış istemiyoruz" diye slogan attı. İşçiler satıştan kalan paranın tazminatlarını karşılamayacağını ileri sürmüştü.