Rıdvan Dilmen: Alper Ulusoy Maçı Katletti

Spor Toto Süper Ligde 21. haftanın açılış maçında Fenerahçe, İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Kayserispor 1-0 kazandı. Sarı-kırmızılı ekibe 3 puanı getiren golü Artem Kravets kaydetti.

Maç sonunda mücadeleyi NTV ekranlarında değerlendiren usta yorumcu Rıdvan Dilmen şu ifadeleri kullandı:

"Hakem maçı katletti. Madem iki takım iyi oynamıyor, üzerine ben de bir ilave edeyim ve kötü maçı berbat yapayım dedi Alper Ulusoy. Acayip acayip kararlar… Alper Ulusoy küfür etti dedi, küfürden atmasını doğru buluyorum ama o pozisyona sarı kart gösterirken, önceki pozisyona göstermiyorsa şunu görüyorum.

"BU ARKADAŞIN FIFA'SINI ALDILAR"

Bu arkadaşın FIFA'sını bir aldılar, MHK kendini indirdi, haberi yok. Kadıköy'de VAR'dan Şamil'in atıldığı bir pozisyon var, Soldado'nun pozisyonu öncesi Şamil'in pozisyonu var, ayağa da bir darbe var. O pozisyona VAR'dan bir bakarsın, faul verirsin. Sarı kartı geç, faul vermedi, hava atışıyla başladı.

ERSUN YANAL'A YÜKLENDİ

Sen koca Ersun Yanal'sın ya, yılların antrenörüsün, iki dakikada bir yardımcıya gidip bir şey soramazsın. Devamlı vır, vır, vır, vır, vır…. Koca Ersun Yanal'sın ya, yardımcıyı kimse bilmez."