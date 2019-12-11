Üst üste gelen goller Fatih Terim'i sinirlendirdi!
PSG'ye konuk olan Galatasaray'ın 3 dakikada 2 gol yemesi Teknik Direktör Fatih Terim'i çılgına çevirdi.
Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. maçında Galatasaray, Paris Saint-Germain'e konuk oldu. Müsabakayı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs yönetti. Kovacs'ın yardımcılıklarını Florin Marinescu ve Ovidiu Artene üstlendi.
Galatasaray, ilk yarıda 32. dakikada Icardi ve 35. dakikada Sarabia'nın attığı gollere engel olamadı. Üst üste gelen goller sonrası Teknik Direktör Fatih Terim, oyuncularına çok sinirlendi. Özellikle savunma oyuncularına kızan Terim'in sinirli hali objektiflere yansıdı.
Haber Videosu: Üst üste gelen goller Fatih Terim'i sinirlendirdi!
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Cimbom dökülüyeeaahCevap Yaz Yayından Kaldır
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ne oldu lan avrupa fatihiymiş şike olmayınca böyle oluyo hakan şükür olsaydı kurtarırdı sizi heraldeCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Dışarda seyirciyi dövüp soymayla olmuyor bu işler demiştimCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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De ayrı, kriz geçirdim görünceCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Sakin reyiz kızma,cahilliklerine ver4 Yayından Kaldır
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Tulumbadan imparoticcc istifaaaaa Istifaaaaaaa artik isin bitmissss tulumbadan imparoticcccccCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Şimdi kabahati gider paris büyükelçisine bulur bu seferde:))))Cevap Yaz 13 3 Yayından Kaldır
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De ayrı kriz geçirdim görünce :’(1 Yayından Kaldır
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Fransaya falan savaş açmasa bariCevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır
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ORADA TEHDİT SÖKMEZ. OTURUR İZLERSİN BAKARSIN ÇİMPARATORCevap Yaz 8 Yayından Kaldır