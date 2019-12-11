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Üst üste gelen goller Fatih Terim'i sinirlendirdi!

PSG'ye konuk olan Galatasaray'ın 3 dakikada 2 gol yemesi Teknik Direktör Fatih Terim'i çılgına çevirdi.

11.12.2019 23:48 | Son Güncelleme: 12.12.2019 00:01

Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. maçında , Paris Saint-Germain'e konuk oldu. Müsabakayı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs yönetti. Kovacs'ın yardımcılıklarını Florin Marinescu ve Ovidiu Artene üstlendi.

Galatasaray, ilk yarıda 32. dakikada Icardi ve 35. dakikada Sarabia'nın attığı gollere engel olamadı. Üst üste gelen goller sonrası Teknik Direktör , oyuncularına çok sinirlendi. Özellikle savunma oyuncularına kızan Terim'in sinirli hali objektiflere yansıdı.


Haber Videosu

: Üst üste gelen goller Fatih Terim'i sinirlendirdi!
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