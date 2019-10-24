Üst liglerde oynayan sporcuların vergisi artıyor!

24.10.2019 12:31

Yakın bir tarihte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulacak olan taslakla, en üst liglerdeki sporcular için yüzde 15 olan oran yüzde 20'ye çıkartılacak. Yıllık geliri 500 bin TL'yi aşanlar için yıllık beyanname zorunluluğu getirilecek. Düzgün mükellefe 5 puan indirim kolaylaştırılacak.

YÜZDE 5 İNDİRİM ALABİLİRLER

Vergisini düzenli ödeyen mükelleflere yüzde 5 vergi indirimi şartı içinde bulunan, uygulama yılı ve önceki 2 yılda beyannamelerin kanuni süresinde verilmiş ve ödenmiş olma şartı kaldırılacak. İndirimin uygulanacağı tarih itibariyle borcunun ödenmiş olması yeterli sayılacak.

İşte Süper Lig'de en çok kazanan sporcular:

1- Falcao/ Galatasaray/ 5 milyon Euro

2- Feghouli/ Galatasaray/ 3,8 milyon euro

3- Muslera/ Galatasaray/ 3,5 milyon euro

4- Belhanda/ Galatasaray/ 3,3 milyon euro

5- Nzonzi/ Galatasaray/ 3,2 milyon euro

6- Moses/ Fenerbahçe/ 3,2 milyon euro

7- Sosa/ Trabzonspor/ 3,2 milyon euro

8- Dirar/ Fenerbahçe/ 3 milyon euro

9- Vida/ Beşiktaş/ 3 milyon euro

10- Gustavo/ Fenerbahçe/ 2,7 milyon euro