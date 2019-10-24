Üst liglerde oynayan sporcuların vergisi artıyor!
Meclis'e sunulması beklenen 'Yeni Vergi Yükümlülükleri Taslağı'na göre üst liglerdeki sporcuların yüzde 15 olan vergisi yüzde 20'ye çıkarılacak. Geliri yıllık olarak 500 bin TL'li geçenler için beyanname zorunluluğu geliyor.
Yakın bir tarihte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulacak olan taslakla, en üst liglerdeki sporcular için yüzde 15 olan oran yüzde 20'ye çıkartılacak. Yıllık geliri 500 bin TL'yi aşanlar için yıllık beyanname zorunluluğu getirilecek. Düzgün mükellefe 5 puan indirim kolaylaştırılacak.
YÜZDE 5 İNDİRİM ALABİLİRLER
Vergisini düzenli ödeyen mükelleflere yüzde 5 vergi indirimi şartı içinde bulunan, uygulama yılı ve önceki 2 yılda beyannamelerin kanuni süresinde verilmiş ve ödenmiş olma şartı kaldırılacak. İndirimin uygulanacağı tarih itibariyle borcunun ödenmiş olması yeterli sayılacak.
İşte Süper Lig'de en çok kazanan sporcular:
1- Falcao/ Galatasaray/ 5 milyon Euro
2- Feghouli/ Galatasaray/ 3,8 milyon euro
3- Muslera/ Galatasaray/ 3,5 milyon euro
4- Belhanda/ Galatasaray/ 3,3 milyon euro
5- Nzonzi/ Galatasaray/ 3,2 milyon euro
6- Moses/ Fenerbahçe/ 3,2 milyon euro
7- Sosa/ Trabzonspor/ 3,2 milyon euro
8- Dirar/ Fenerbahçe/ 3 milyon euro
9- Vida/ Beşiktaş/ 3 milyon euro
10- Gustavo/ Fenerbahçe/ 2,7 milyon euro