Uşakspor - Ergene Velimeşespor maçında penaltı 3 kez tekrarlandı, topu defans oyuncusu kurtardı
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Uşakspor ile Ergene Velimeşespor arasında oynanan 19. hafta karşılaşmasında 90. dakikada verilen ve üç kez tekrarlanan penaltı atışında Uşaksporlu kaleci ve defans oyuncusu gole izin vermedi.
Uşak 1 Eylül Stadı'nda son dakikasına ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle girilen müsabakada Türker Toptaş'ın rakibine yaptığı müdahalenin ardından karşılaşmanın hakemi Egemen Artun konuk takım lehine penaltı verdi.
Uşakspor kalecisi Ersin Aydın, İbrahim Fatih Dilek'in ilk penaltı atışını kornere çelmesine rağmen hakem Egemen Artun, kalecinin kural ihlali yaptığı gerekçesiyle penaltı atışının tekrarlanmasını istedi ve kaleci Ersin Aydın'a sarı kart çıkardı.
İKİNCİ KEZ KURAL İHLALİ VE KIRMIZI KART
İkinci penaltı atışı da kaleci Ersin Aydın tarafından kurtarılırken, hakem bir kez daha penaltı atışının kural ihlali yüzünden tekrarlanmasını istedi ve kaleci Ersin'e ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdi.
Maçtaki oyuncu değişikliği hakkını tamamlayan Uşakspor'da üçüncü penaltıda kaleye defans oyuncusu Levent Aktuğ geçti.
İbrahim Fatih Dilek'in üçüncü penaltı atışı da Levent Aktuğ tarafından kurtarıldı. Karşılaşma, Uşakspor'un 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Bu mücadele, dünya basınında da gündem oldu ve büyük ilgi gördü.
"BEN HAYATIMDA BÖYLE BİR MAÇ GÖRMEDİM"
Uşakspor'un tecrübeli Teknik Direktörü Hasan Erkin Şimşir, maç sonrası açıklamalarda bulundu. Sahadaki özveri ve azme vurgu yapan Şimşir, "Öncelikle skordan ziyade, bütün oyuncu arkadaşlarımı; çok iyi bir mücadele ettikleri, tüm özverilerini sahaya yansıttıkları için canı gönülden tebrik ediyorum. İnanmışlığın eseri olan bu kaliteli oyun skora da yansıdı. Skor, daha da farklı olabilirdi. Çok net pozisyonlarımız vardı ve 4-0'ı, 5-0'ı yakalayabilirdik. Maç güzel bir hikayeyle de sona erdi. Tekrarlanan 3 penaltının ikisini kalecimiz Ersin Aydın, birini ise oyuncumuz Levent Aktuğ kurtardı. Ben hayatımda böyle bir maç görmedim" dedi.
Haber Videosu: Uşakspor - Ergene Velimeşespor maçında penaltı 3 kez tekrarlandı, topu defans oyuncusu kurtardı
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uşak ta onayan macta hakem resmen kaleyci ersini atmak için elinden geleni yaptı birde penaltı ihlal kuralı yaptı diyor tekralatıyor sonrda tekrar kulandırıyor sonrda çift sarıdan oyundan atıyor hakem Egemen Artun sen bu kuralı git büyük takımlarda yapta görelimCevap Yaz Yayından Kaldır
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hakem tek maç 2. 5 üst oynamış. kupon gelsin diye herşeyi yapmış ama olmayınca olmuyor demekki :))Cevap Yaz 21 Yayından Kaldır
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üçüncüde de kural ihlali var defans önce giriyor ceza alanınaCevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
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ALLAHIN İZNİ OLMADAN YAPRAK BİLE KIPIRDAMAZMIŞCevap Yaz 20 1 Yayından Kaldır
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kısmette yoksa o kaleye manukyan da geçse o golü yemezCevap Yaz 14 1 Yayından Kaldır
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gaziantep in kalesine geç bari. antepin kalecisinin yediği goller ilginçti. öyle goller mi yenir ya.Cevap Yaz 9 4 Yayından Kaldır