: Uşakspor - Ergene Velimeşespor maçında penaltı 3 kez tekrarlandı, topu defans oyuncusu kurtardı

20.01.2020 11:29 | Son Güncelleme: 20.01.2020 11:47

Uşak 1 Eylül Stadı'nda son dakikasına ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle girilen müsabakada Türker Toptaş'ın rakibine yaptığı müdahalenin ardından karşılaşmanın hakemi Egemen Artun konuk takım lehine penaltı verdi.

Uşakspor kalecisi Ersin Aydın, İbrahim Fatih Dilek'in ilk penaltı atışını kornere çelmesine rağmen hakem Egemen Artun, kalecinin kural ihlali yaptığı gerekçesiyle penaltı atışının tekrarlanmasını istedi ve kaleci Ersin Aydın'a sarı kart çıkardı.

İKİNCİ KEZ KURAL İHLALİ VE KIRMIZI KART

İkinci penaltı atışı da kaleci Ersin Aydın tarafından kurtarılırken, hakem bir kez daha penaltı atışının kural ihlali yüzünden tekrarlanmasını istedi ve kaleci Ersin'e ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdi.

Maçtaki oyuncu değişikliği hakkını tamamlayan Uşakspor'da üçüncü penaltıda kaleye defans oyuncusu Levent Aktuğ geçti.

İbrahim Fatih Dilek'in üçüncü penaltı atışı da Levent Aktuğ tarafından kurtarıldı. Karşılaşma, Uşakspor'un 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Bu mücadele, dünya basınında da gündem oldu ve büyük ilgi gördü.

"BEN HAYATIMDA BÖYLE BİR MAÇ GÖRMEDİM"

Uşakspor'un tecrübeli Teknik Direktörü Hasan Erkin Şimşir, maç sonrası açıklamalarda bulundu. Sahadaki özveri ve azme vurgu yapan Şimşir, "Öncelikle skordan ziyade, bütün oyuncu arkadaşlarımı; çok iyi bir mücadele ettikleri, tüm özverilerini sahaya yansıttıkları için canı gönülden tebrik ediyorum. İnanmışlığın eseri olan bu kaliteli oyun skora da yansıdı. Skor, daha da farklı olabilirdi. Çok net pozisyonlarımız vardı ve 4-0'ı, 5-0'ı yakalayabilirdik. Maç güzel bir hikayeyle de sona erdi. Tekrarlanan 3 penaltının ikisini kalecimiz Ersin Aydın, birini ise oyuncumuz Levent Aktuğ kurtardı. Ben hayatımda böyle bir maç görmedim" dedi.

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