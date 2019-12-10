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Ünlü rapçi Lizzo, kıyafetiyle Los Angeles Lakers maçına damga vurdu

NBA takımlarından Los Angeles Lakers ile Minnesota Timberwolves arasında oynanan maçı izlemeye giden ünlü rapçi Lizzo, kıyafet tercihiyle çok konuşuldu.

10.12.2019 22:23 | Son Güncelleme: 10.12.2019 22:53

27 Ocak 2020'de sahiplerini bulacak 62. 'ne 8 dalda aday olan Lizzo, önceki gün NBA takımlarından ile Minnesota Timberwolves arasında oynanan maçı izlemeye gitti. Ünlü rapçi kıyafet tercihiyle çok konuşuldu.

TWERK YAPTI

Lizzo önceki akşam Lakers maçını izlemeye gitti. Salonda kendi şarkısı Juice çalmaya başlayınca ünlü rapçi dayanamadı ve kalkıp twerk yaptı.

GİYDİĞİ KIYAFETİN ARKASI TAMAMEN AÇIK

Lizzo twerk yaparken giydiği kıyafetin arkasının tamamen açık olduğu görüldü. Lizzo kıyafetiyle etrafındakileri şaşkına çevirdi.

Öte yandan Lizzo'nun tişörtünün tamamen arka kısmını açıkta bırakmaya yönelik tasarlandığı da konuşulanlar arasında.


Haber Videosu

: Ünlü rapçi Lizzo, kıyafetiyle Los Angeles Lakers maçına damga vurdu
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