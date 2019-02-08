Ünlü Rallici Burcu Çetinkaya, Kocası CHP'den Aday Olunca İşinden Kovuldu

Ralli pilotu Burcu Çetinkaya, Türkiye gazetesi ile yollarını ayırdı. Gazete yönetiminin ayrılık kararı almasına gerekçe olarak, Çetinkaya'nın eşi Mehmet Fatih Bucak'ın CHP'nin Siverek adayı olması ileri sürüldü.

Rallici Burcu Çetinkaya, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımla Türkiye gazetesi ile yollarının ayrıldığını duyurdu.

"GAZETENİN TALEBİ ÜZERİNE..."

Üç yılı aşkın süredir Türkiye gazetesi için söyleşiler yapan Çetinkaya, "Türkiye Gazetesi'nin talebi üzerine yollarımızı nazikçe ayırdık. Geçen 5,5 sene ve değerli dostluklar ve deneyimler için kocaman teşekkürler" mesajını paylaştı. Çetinkaya, ayrılık için başka bir gerekçe sunmadı.

KOCASI ADAY OLUNCA KOVULDU

Ancak kulislerde, Çetinkaya'nın eşi Mehmet Fatih Bucak'ın CHP tarafından Siverek Belediye Başkanlığı'na aday gösterilmesinin bu karara neden olduğu söyleniyor.

Burcu Çetinkaya

Burcu Çetinkaya 2015 yılında Bucak Aşireti'nden Mehmet Fatih Bucak'la evlenmişti.