Ünlü Popçu Mustafa Sandal: Beşiktaş Her Zaman Şampiyonluk İçin Oynar

Türk popunun önemli ismi Mustafa Sandal, taraftarı olduğu Beşiktaş ilgili TRTSPOR'a açıklamalar yaptı. Sandal, "Bazen haftadan haftaya, bazen bir kaç haftaya bir ritim bulur takım. Ondan sonra yükselişe geçer, bazen ayar kaçar düşüşe geçer. Şu an o havayı yakaladık gibiyiz. Bursaspor maçı önemli. Takım iyi çalışıyor, Nevzat Demir'de çalışmalar güzel gidiyor." dedi.

"KAGAWA'NIN ENERJİSİ TARAFTARA YANSIYACAKTIR"

Ünlü popçu, "Son transferimiz Kagawa'nın girip şov yapması ve enerjiyi yükseltmesi, hem takımı, hem Beşiktaş'ı havaya sokması, seyirciye de yansıyacaktır diye düşünüyorum. Seyirciyi de bu hafta zaten bizim Park'ta görürüz, tıklım tıklım olur diye düşünüyorum." diye konuştu.

"BEŞİKTAŞ'A ŞAMPİYONLUK YAKIŞIR"

Sandal, "Hele arka arkaya bir kaç maç aldık mı bakmışsın enteresan şeyler olmuş. Sezon sonunda bir de bakmışsın... Beşiktaş'a her zaman şampiyonluk yakışır, Beşiktaş her zaman şampiyonluk için oynar." ifadelerini kullandı.