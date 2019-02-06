Ünlü İnşaat Firması Neo Yapı Konkordato İlan Etti

Göktürk'te hayata geçirdiği lüks villa projeleri ile bilinen Neo Yapı konkordato ilan etti. İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nden çıkan karara göre Neo Yapı Arazi Geliştirme İnşaat San. Ve Tic. AŞ'ye 3 aylık geçici mühlet kararı verildi. Neo Yapı, bugüne kadar Kemerburgaz, Göktürk ve Bolluca'da çok sayıda projede yer aldı.

ÇOK SAYIDA LÜKS PROJE YAPMIŞTI

Sözcü'de yer alan habere göre Neo Yapı, 2 bin dönüm orman arazisi ve 600 dönümde 415 müstakil ev ve 8 mahalleden oluşan Neo Gölpark İstanbul projesini yapmıştı. Neo Yapı, daha sonra Neo Bolluca, Neo Bolluca 2 ve Neo Bolluca 3 Neo Bolluca 4 Neo Bolluca 5 gibi projeleri üstlenmişti.

PROJELERİ ORTA VE ÜST GELİR GRUBUNA HİTAP EDİYOR

18 yıl önce Kadir Aydın ve Feridun Uzunyol tarafından kurulan Neo Yapı Arazi Geliştirme İnşaat San. Ve Tic. AŞ, ağırlıklı olarak Göktürk ve Arnavutköy Bolluca'da projeler geliştiriliyor. Projeler daha çok orta ve üst gelir grubuna hitap ediyor. Neo Yapı'nın geliştirdiği projelerde fiyatlar 500 bin TL ile 2 milyon TL arasında değişiyor.