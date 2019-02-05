Ünlü Futbolcu, Arabayı Perte Çıkarıp Fotoğraf Paylaştı
Juventus'un ünlü futbolcusu Douglas Costa, aracıyla kaza yapmasının ardından sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa "Merhaba" yazdı.
Juventus'un yıldız isimlerinden Douglas Costa, trafik kazası geçirdi.
Torino-Milano karayolunda lüks cipiyle seyir halindeyken bir taksiye arkadan çarpan Brezilyalı futbolcunun kazadan hafif yaralı olarak kurtulduğu belirtildi.
Hayati tehlikesi bulunmayan diğer araç sahibi ise kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Costa'nın 10 gün sahalardan uzak kalacağı ifade edilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Öte yandan futbolcu, kaza sonrası sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta "Merhaba" yazdı.
YORUMLAR (8)
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Ne vardı bu kadar içecekCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Gözlükleri çok ilkel;)Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Gerizekali yaziyi önce dogru okuCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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GAPAL DOLMASI O KADAR PARASI VAR FİAT PUNTOYAMI BİNİYORMUŞŞŞŞŞŞŞŞŞCevap Yaz 14 3 Yayından KaldırMUSTO: o diğer araç kaza yaptığıTüm 8 yorumu okumak için tıklayın3 Yayından Kaldır