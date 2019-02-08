Ünlü Basketbolcudan Çok Konuşulacak Açıklama: Politikaya Girsem 2 Milyon İnsan Bana Oy Verir
Dünyanın en güzel kadın basketbolcularından biri olarak kabul edilen Athena Basket Roma'nın oyuncusu Valentina Vignali, İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini'ye seslenerek, "Politikaya girsem 2 milyon insan bana oy verir" ifadelerini kullandı.
Dünyanın en güzel kadın basketbolcularından biri olarak kabul edilen Athena Basket Roma'nın oyuncusu Valentina Vignali, İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini'ye seslenerek, "Politikaya girsem 2 milyon insan bana oy verir" ifadelerini kullandı.
MİLYONLARCA KİŞİ TARAFINDAN TAKİP EDİLİYOR
İtalya'da Athena Basket Roma takımında forma giyen ve güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Valentina Vignali, katıldığı bir radyo programında İtalya İçişlier Bakanı Matteo Salvini'ye önerilerde bulundu. Rai Radio1 kanalında açıklamalarda bulunan Vignali, "Eğer politikaya girersem 2 milyon insan bana oy verir" ifadelerini kullandı. Instagram hesabında 2 milyon takipçisi bulunan ünlü sporcu Vignali Serie B takımlarından Athena Basket Roma'da forma giyiyor.
YORUMLAR (7)
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Belliki bizlerde Cehenneme hemen girmek istiyoruz Bunları bizlere göstermeyin ARKADAŞLARCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bunlarin kadinlari oy ugruna zaten veriyorlar.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Bende oy verirdimCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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Ooyy ooyy oyyyCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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ıykCevap Yaz 2 Yayından Kaldır