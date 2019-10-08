Ünlü baklavacılar Mustafa Seyidoğlu ve Serdar Seyidoğlu FETÖ davasından beraat etti

08.10.2019 11:43

Seyidoğlu Baklavalarının sahipleri Mustafa Seyidoğlu ve Serdar Seyidoğlu'nun FETÖ kapsamında 'Silahlı terör örgüyü üye olma' ile 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan yargılandıkları davanın karar duruşması görüldü. Davada Mustafa Seyidoğlu ve Serdar Seyidoğlu için beraat kararı verildi.

SAVCI, ÖRGÜTE ÜYE OLMAKTAN CEZALANDIRILMALARINI İSTEDİ

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Mustafa Seyidoğlu ile Serdar Seyidoğlu ve avukatları katıldı. Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, bir önceki celsede verdiği mütalaasını tekrar ederek, sanıkların 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan cezalandırılmasını, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan ise beraat etmesini talep etti.

SANIKLAR BERAATİNİ İSTEDİ

Duruşmada kararın açıklanmasının öncesinde son sözleri sorulan sanıklar, beraate ilişkin taleplerini dile getirdi. Mahkeme ardından karar arası verdi.

BERAATLERİNE KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, sanıklardan Serdar Seyidoğlu'nun beraatine oy birliğiyle karar verirken, Mustafa Seyidoğlu yönünden ise oy çokluğuyla beraat kararı verdi. Mahkeme başkanı Mustafa Seyidoğlu'nun 'Silahlı terör örgütüne yardım' suçundan cezalandırılması gerektiği yönünde muhalefet şerhi koydu. İki üye hakimin beraat yönündeki oylarıyla Mustafa Seyidoğlu beraat etti.

Kaynak: İHA