Umut Nayir, golün hikayesini anlattı! Caner Erkin detayı

27.10.2019 23:21

Beşiktaş formasıyla ligde ilk kez 11'de sahaya çıkan Umut Nayir, Braga maçında olduğu gibi derbi mücadelesinde de fileleri havalandırdı. Siyah-beyazlı oyuncu, 69. dakikada Caner Erkin'in güzel ortasında meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi. Bu sezon Gaziantep Futbol Kulübü maçında gol atan Umut, ilk derbi golüne de imza attı.

"GOL OLACAĞINI HİSSETTİM DİYEMEM"

Maç sonunda konuşan Umut, "Caner Abi'nin ortalarında birkaç kez arkaya hareketlenmiştim, sonra da onunla konuştuk, öne gel ön direğe keseceğim demişti. Gol olacağını hissettim diyemem ama golü attıktan sonra doğrudan Caner Abi'ye koştum." dedi.