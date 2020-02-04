: Umut Nayir, Football Manager oyununda Beşiktaş'ı yönetti

04.02.2020 14:45 | Son Güncelleme: 04.02.2020 14:58

Beşiktaş'ın YouTube hesabından Football Manager 2020 oyununu oynayan Umut Nayir, takımını büyük ölçüde değiştirdi.

26 yaşındaki futbolcu, kaleci Loris Karius'u da takımdan gönderirken 'Karius ile yollarımızı ayırdık' dedi. Umut, ayrıca oyunda 39 yaşına gelen Atiba Hutchinson'ı antrenör olarak Beşiktaş'ta tuttu.

KENDİSİNİ OYNATTI, 5 GOL ATTI

Beşiktaş'ın başındayken Alman ekibi Bayer Leverkusen ile hazırlık maçı yapan Umut Nayir, kendisine ilk 11'de yer verdi ve 5 gol atıp maça damga vurdu.

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