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Umut Nayir, Football Manager oyununda Beşiktaş'ı yönetti

Beşiktaş'ın forvet oyuncusu Umut Nayir, siyah beyazlı ekibin YouTube hesabından eğlenceli anlar yaşattı. Football Manager oyununda Beşiktaş'ı yöneten Umut Nayir, tercihleriyle şaşırttı.

04.02.2020 14:45 | Son Güncelleme: 04.02.2020 14:58
Umut Nayir, Football Manager oyununda Beşiktaş'ı yönetti

'ın YouTube hesabından Football Manager 2020 oyununu oynayan Umut Nayir, takımını büyük ölçüde değiştirdi.

26 yaşındaki futbolcu, kaleci 'u da takımdan gönderirken 'Karius ile yollarımızı ayırdık' dedi. Umut, ayrıca oyunda 39 yaşına gelen Atiba Hutchinson'ı antrenör olarak Beşiktaş'ta tuttu.

KENDİSİNİ OYNATTI, 5 GOL ATTI

Beşiktaş'ın başındayken Alman ekibi Bayer Leverkusen ile hazırlık maçı yapan Umut Nayir, kendisine ilk 11'de yer verdi ve 5 gol atıp maça damga vurdu.


Haber Videosu

: Umut Nayir, Football Manager oyununda Beşiktaş'ı yönetti
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