Umut Nayir, Football Manager oyununda Beşiktaş'ı yönetti
Beşiktaş'ın forvet oyuncusu Umut Nayir, siyah beyazlı ekibin YouTube hesabından eğlenceli anlar yaşattı. Football Manager oyununda Beşiktaş'ı yöneten Umut Nayir, tercihleriyle şaşırttı.
Beşiktaş'ın YouTube hesabından Football Manager 2020 oyununu oynayan Umut Nayir, takımını büyük ölçüde değiştirdi.
26 yaşındaki futbolcu, kaleci Loris Karius'u da takımdan gönderirken 'Karius ile yollarımızı ayırdık' dedi. Umut, ayrıca oyunda 39 yaşına gelen Atiba Hutchinson'ı antrenör olarak Beşiktaş'ta tuttu.
KENDİSİNİ OYNATTI, 5 GOL ATTI
Beşiktaş'ın başındayken Alman ekibi Bayer Leverkusen ile hazırlık maçı yapan Umut Nayir, kendisine ilk 11'de yer verdi ve 5 gol atıp maça damga vurdu.