Umut Nayir'den röportaj cevabı: Konuşacak yüzümüz mü var abi?

04.10.2019 09:26

UEFA Avrupa Ligi K Grubu ikinci maçında Beşiktaş, sahasında Wolverhampton Wanderers'a 90+3'üncü dakikada yediği golle 1-0 mağlup oldu.

GÖZYAŞLARIYLA SAHAYI TERK ETTİ

Gece kusma ve bulantı yaşayan Abdoulay Diaby'e 'Viral gastroenterit' teşhisi sonrası serum tedavisi uygulanmaya başladı ve maçın kadrosunda yer verilmedi. George- Kevin N'Koudou ise ısınmaya çıktıktan bir dakika sonra şiddetli migren ağrısı yaşadı. Fransız futbolcu gözyaşlarıyla apar topar sahadan ayrıldı.

Ligde ve Avrupa'da galibiyeti unutan Beşiktaş, Wolverhampton karşısında da son dakikada yediği golle yıkıldı. Maçtan sonra oldukça üzgün olan siyah-beyazlı futbolcuların ağzını bıçak açmadı.

"YÜZÜMÜZ MÜ VAR KONUŞALIM!"

Karşılaşmanın ardından basın mensupları Umut Nayir'e, "Röportaj yapalım mı?" sorusunu yöneltti. Umut ise, "Yüzümüz mü var abi, şimdi konuşacak yüzümüz yok... Neyi konuşalım" yanıtını verdi.