Umut Nayir'den röportaj cevabı: Konuşacak yüzümüz mü var abi?

UEFA Avrupa Ligi K Grubu ikinci maçında Beşiktaş, sahasında Wolverhampton 1-0 yenildi. Siyah beyalzı oyuncu Umut Nayir, "Röportaj yapalım mı?" sorusuna "Yüzümüz mü var abi" diye cevap vererek üzüntüsünü dile getirdi.

04.10.2019 09:26

UEFA Avrupa Ligi K Grubu ikinci maçında Beşiktaş, sahasında Wolverhampton Wanderers'a 90+3'üncü dakikada yediği golle 1-0 mağlup oldu.

GÖZYAŞLARIYLA SAHAYI TERK ETTİ

Gece kusma ve bulantı yaşayan Abdoulay Diaby'e 'Viral gastroenterit' teşhisi sonrası serum tedavisi uygulanmaya başladı ve maçın kadrosunda yer verilmedi. George- Kevin N'Koudou ise ısınmaya çıktıktan bir dakika sonra şiddetli migren ağrısı yaşadı. Fransız futbolcu gözyaşlarıyla apar topar sahadan ayrıldı.

Ligde ve Avrupa'da galibiyeti unutan Beşiktaş, Wolverhampton karşısında da son dakikada yediği golle yıkıldı. Maçtan sonra oldukça üzgün olan siyah-beyazlı futbolcuların ağzını bıçak açmadı.

"YÜZÜMÜZ MÜ VAR KONUŞALIM!"

Karşılaşmanın ardından basın mensupları Umut Nayir'e, "Röportaj yapalım mı?" sorusunu yöneltti. Umut ise, "Yüzümüz mü var abi, şimdi konuşacak yüzümüz yok... Neyi konuşalım" yanıtını verdi.

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YORUMLAR (12)

  • ONURLU UMUT:
    ''Yüzümüz mü var abi, şimdi konuşacak yüzümüz yok. . . Neyi konuşalım'' Sn Fikoprens Deha Aptiş, bu cümlenin bir anlamı var mı ? Bu cümleler onurlu insanların, duygularını ifade yöntemidir. Herkes anlamayabilir, herkes kullanamayabilir. .
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  • MEMET33:
    ÜZÜLECEK BİRŞEY YOK, BU HAFTA AVRUPADA PUAN KAYBETMEYEN TEK TAKIM FENERBAHÇE, ONUNDA RAKİBİ TARSUS İDMANYURDU. RENKDAŞDIR ARKADAŞLAR.
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  • CAVİD:
    abdullah avcıyla olmaz bu iş. Başarıya aç yabancı teknik adam gelmeli. tazminatına bakılmaksızın gönderilmeli. Avrupayı geçtim. Ligde küme düşeceğiz bu gidişle. Fb geçen yıl kurtardı kendini. Ama BJK kurtaramaz. Çünkü lobisi yok fb kadar.
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  • MUSTAFA:
    Rahat olun arkadaşlar. Bu takım bu hoca ile 2-3 hafta üst üste galip geldiği anda şahlanacaktır. Bu hafta sonundan itibaren takip edin BJK ''yi.
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  • ALİ:
    renklisin belli iki galibiyet dediğin şampiyonlar liginde gruplardan na mağlup çıkan takım deplesmenda ençok puanı galibiyeti alan takım ayrıca mahalle takımı dediğin primier lig takımı da ne söyleyim sana
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  • FRT:
    BENCE BEŞİKTAŞ İYİ OYNADI AMA SON SANİYE KADAR GOLU ARADI KENDİ KALESİNDE GÖRDÜ. BİZİM TAKIMLARIMIZIN HEPSİ KISMETSİZLİKMİ ŞANSSİZLIKMI BİLMEM HEPSİ SON DAKİKA GOL YEDİ
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