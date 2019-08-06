Umut Meraş ve Muhammed Şengezer Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Bursaspor forması giyen genç kaleci Muhammed Şengezer ve milli oyuncu Umut Meraş ile prensip anlaşmasına vardı.

06.08.2019 22:21
Umut Meraş ve Muhammed Şengezer Beşiktaş'ta

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Bursaspor'dan kaleci Muhammed Şengezer ve sol bek Umut Meraş ile anlaşmaya vardı. Kadrosuna bir sol bek ve kaleci katmak isteyen siyah-beyazlılar Bursasporlu iki futbolcu ile söz kesti.

Umut Meraş

PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI

Umut Meraş ve Muhammed Şengezer ile prensip anlaşmasına varan siyah-beyazlılar, iki oyuncunun transferi için Bursaspor'u da ikna etti. Yapılacak son görüşmelerin ardından resmi imzaların yakın zamanda atılacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA
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