Ümraniyespor Forması Giyen Yasir Subaşı: Fenerbahçe Karşısında Turu Geçeceğiz

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçındaki Ümraniyespor-Fenerbahçe maçında takımına galiibyeti getiren golü atan Yasir Subaşı, ikinci maç için iddialı konuştu. Radyospor'a açıklamalarda bulunan Subaşı, "Turu geçmek istiyoruz. Avantajımızı koruyarak bunu yapabiliriz. 1-0 bizim için avantaj. Fenerbahçe karşısında şansımız yüksek. Neden turu geçen taraf biz olmayalım." dedi.

"FENERBAHÇE'YE ÇOK ŞEY BORÇLUYUM"

Subaşı, "Ülker Stadı'nda Fenerbahçe'ye karşı ilk kez mücadele edeceğim. Bu yüzde çok heyacanlıyım. Farklı yaş kategorilerinde Fenerbahçe forması giydim. A takıma kadar yükseldim. Benim için çok farklı bir duygu. Fenerbahçe'ye çok şey borçluyum. Ama ben Ümraniyespor'un oyuncusuyum ve takımım için her şeyi yapacağım." diyerek sözlerini noktaladı.