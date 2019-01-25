Ümraniyespor'dan Fenerbahçe'yi Kızdıran Tezahürat: Seneye Görüşürüz!
Ümraniyespor taraftarları, Fenerbahçe'nin küme düşeceğini iddia ederek "Seneye görüşürüz" tezahüratları yaparken, sevinç sırasında Fenerbahçe stadında ışıklar kapatıldı.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ikinci maçında Ülker Stadında Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor'u konuk etti. Karşılaşma 1-0 Ümraniyespor'un üstünlüğü ile sona erdi. Gol, 89. dakikada Leandrinho'dan geldi. İlk maçı da 1-0 kazanan Ümraniyespor, Türkiye Kupasında çeyrek finale yükseldi.
"SENEYE GÖRÜŞÜRÜZ FENERBAHÇE"
Karşılaşmayı izlemek için Ülker Stadına giden Ümraniyesporlu taraftarlar, maçın son anlarında Fenerbahçelileri kızdıran bir tezahüratta bulundu. Az sayıdaki Ümraniyespor taraftarı, maçın son dakikalarında, "Seneye görüşürüz Fenerbahçe" tezahüratında bulundu. Bu tezahürat büyük tepki çekti.
YORUMLAR (112)
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PENDİK ÜMRANİYEEEEEEE METRO HATTI SONUNDA AÇILDI İŞE BAŞLAMA TARİHİ 14 ARALIK 1999 (fenev pendik) BİTİŞ TARİHİ 24 OCAK 2019 (fenev Ümraniye) 20 SENE SÜRDÜ AMA MUTLU SONLA BİTTİCevap Yaz Yayından Kaldır
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ali koç bu işi bilmiyor takım battıkça batıyorCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ümraniye 1 lig de üst sıralarda süper lige cıkma ıhtımalı yuksek kotu nıyetı olmayabilirCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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TAKIMIN DÜŞTÜĞÜ BU REZİL DURUMUN EN BÜYÜK SORUMLUSU COMOLLİ BALON ERSUN YENAL VE RUHSUZ ÇÖP FUTBOLCULAR DERHAL KOVULMALICevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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olm o değil de ümraniye bile kadıköy de feneri yendi biz yenemedik daha :)) nası olcasaaa. kısmetse bu sefer saplarız çünkü, daha kötüsü olamaz derken her maç daha da kötüsü oluyor bu civcivlere. hadi bakalım iyi düşüşler. . .Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır