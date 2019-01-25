Ümraniyespor'dan Fenerbahçe'yi Kızdıran Tezahürat: Seneye Görüşürüz!

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ikinci maçında Ülker Stadında Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor'u konuk etti. Karşılaşma 1-0 Ümraniyespor'un üstünlüğü ile sona erdi. Gol, 89. dakikada Leandrinho'dan geldi. İlk maçı da 1-0 kazanan Ümraniyespor, Türkiye Kupasında çeyrek finale yükseldi.

"SENEYE GÖRÜŞÜRÜZ FENERBAHÇE"

Karşılaşmayı izlemek için Ülker Stadına giden Ümraniyesporlu taraftarlar, maçın son anlarında Fenerbahçelileri kızdıran bir tezahüratta bulundu. Az sayıdaki Ümraniyespor taraftarı, maçın son dakikalarında, "Seneye görüşürüz Fenerbahçe" tezahüratında bulundu. Bu tezahürat büyük tepki çekti.