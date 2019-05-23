Ümit Özat'tan Oruç Tutan Futbolcusuna: Orucun Telafisi Var Ama Maçın Telafisi Yok
Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ilk maçında Hatayspor'la 0-0 berabere kalan Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Ümit Özat, Pote'nin oruç tutmasını eleştirdi ve ekledi "Hiçbir şey ekmeğini yediğin yerden önemli değildir" dedi.
Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ilk maçında konuk ettiği Hatayspor'la 0-0 berabere kalan Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat, "Ben kötü bir sonuç olduğunu düşünmüyorum." dedi.
Özat, maçın ardından yaptığı basın açıklamasında, öncelikli olarak kendilerini yalnız bırakmayan taraftara teşekkür etti.
İyi bir sonuç almadıklarını, fakat kötü bir sonuç da çıkmadığını ifade eden Özat, şansların eşit olduğunu söyledi.
İki ayaklı maçlarda gol yememenin önemli olduğunu belirten Özat, "Bazen çok iyi oynarsınız bu skora üzülürsünüz, bazen çok iyi oynamaz böyle skora sevinirsiniz. Şanslar eşit her ne kadar onların seyirci avantajı da olsa. İlk defa bir seyirci önünde ya da deplasmanda oynamayacağız. Çıkabileceğimiz en iyi kadroyla çıkacağız. Bütün amacımız İstanbul'da olabilmek. İnşallah hazırlıklarımızı yapıp iyi bir sonuçla dönmek istiyoruz." şeklinde konuştu.
POTE İÇİN AÇIKLAMA
Pote'nin durumuyla da ilgili değerlendirmede bulunan Özat, "Pote'nin durumu ortada. Oruç tutma dememize rağmen maalesef. Orucun telafisi var ama maçın telafisi yok. Kendisiyle birebir konuşacağım. Hiçbir şey ekmeğini yediğin yerden önemli değildir. Bizler Müslümanız elhamdülillah. Sen burada 20 bin taraftara maddi manevi emek harcayan taraftara takım arkadaşlarına bizlere. Bir gün tutma arkadaş bu zor bir şey değil ki. Bir şehrin kaderiyle oynamasına da müsaade etmem. Biraz daha duyarlı olmak lazım. Bugün mağlup da olabilirdik. Kim der Pote oruç, Ahmet oruç, Mehmet oruç." ifadelerini kullandı.
Hakem olaylarında biraz daha duyarlı ve baskıcı olunması gerektiğini aktaran Özat, maçın hakemi Halis Özkahya'ya tepki gösterdi.
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bundan da futbol adamı anca bu ülkede olur. ahirette soracaklar niye oruç tuttun da maçı kaybettin diye.Cevap Yaz 13 Yayından Kaldır
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Zannedersin dünyanın ve ahiretin hükmünü o veriyor(!) Sorsan elhamdülillah Müslümanım, der. Maçın telafisi yokmuş. Sanki maç sonrasına kadar ömürlerini garanti altına almışlar. Bırakın herkes istediği değerler adına yaşasın. Bu ifade bence inanca saygısızlıktır.Cevap Yaz 25 Yayından Kaldır
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Ayıp sana herkesin rızkınıda ekmeğinide allah verir..kimse kimsenin rızkını vermez.Cevap Yaz 18 Yayından Kaldır
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Ümit Özat kimsin sen haciz bir kul, nasıl fetva verirsin yok ekmeğini yediğin yermişte falan filan, rızkı veren Allahtır, Kulüp neymiş, Oruç bu Allahın emri, tövbe et Allah affetsinCevap Yaz 19 Yayından Kaldır
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Ey müslümanlık iddia eden münafık, Eğer oyuncunun günahını kendine yükleyemiyorsan rahat bırakacaksın, ibadetine karışmayacaksınCevap Yaz 24 Yayından Kaldır