Ümit Özat'ın saçlarını kesip şarkı söylediği video, sosyal medyayı salladı Karantina günlerini evinde geçiren Ümit Özat, vatandaşlara 'Evde kal' çağrısında bulunurken Rüştü Reçber, Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a destek paylaşımı yaptı.

Son olarak Bosna Hersek ekiplerinden Celik Zenica takımını çalıştıran Ümit Özat, koronavirüse yakalanarak tedavi altına alınan Rüştü Reçber, Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a bir video ile geçmiş olsun dileklerini iletti.

SAÇLARINI KESTİ, ŞARKI SÖYLEDİ

Videoda saçlarını tıraş eden Ümit Özat, ilk defa kendi saçlarını kestiğini belirtirken, bunu koronavirüsle mücadelede farkındalık yaratmak adına yaptığını ifade etti.

Özat, koronavirüse yakalanmamak için evde kalınması gerektiğine vurgu yaparken, hastalıkla mücadele edenlere moral olması için de Cem Karaca'nın seslendirdiği Deniz Üstü Köpürür şarkısını söyledi.