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Abdurrahim Albayrak, Bosna - Hersek, Rüştü Reçber, Ümit Özat, Spor

Ümit Özat'ın saçlarını kesip şarkı söylediği video, sosyal medyayı salladı

Karantina günlerini evinde geçiren Ümit Özat, vatandaşlara 'Evde kal' çağrısında bulunurken Rüştü Reçber, Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a destek paylaşımı yaptı.

30.03.2020 02:46 | Son Güncelleme: 30.03.2020 09:09
Ümit Özat'ın saçlarını kesip şarkı söylediği video, sosyal medyayı salladı

Son olarak Bosna Hersek ekiplerinden Celik Zenica takımını çalıştıran Ümit Özat, koronavirüse yakalanarak tedavi altına alınan Rüştü Reçber, Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a bir video ile geçmiş olsun dileklerini iletti.

SAÇLARINI KESTİ, ŞARKI SÖYLEDİ

Videoda saçlarını tıraş eden Ümit Özat, ilk defa kendi saçlarını kestiğini belirtirken, bunu koronavirüsle mücadelede farkındalık yaratmak adına yaptığını ifade etti.

Özat, koronavirüse yakalanmamak için evde kalınması gerektiğine vurgu yaparken, hastalıkla mücadele edenlere moral olması için de Cem Karaca'nın seslendirdiği Deniz Üstü Köpürür şarkısını söyledi.

Ümit Özat'ın saçlarını kesip şarkı söylediği video, sosyal medyayı salladı
Kaynak: Hürriyet

Haberin Videosu:

Celik Zenica takımını çalıştıran Ümit Özat'tan corona virüse olay meydan okuma!..

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