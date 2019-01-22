Ümit Özat'tan Aykut Demir'e Övgü: A Milli Takım Seviyesinde Bir Oyuncu

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da Teknik Direktör Ümit Özat, Giresunspor Tesisleri'ndeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, zorlu bir maratonda olduklarını söyledi. Takımdaki sıkıntıları çözmek için çalıştıklarını dile getiren Özat, Giresunspor'u bir an önce daha iyi yerlere getirmek için mücadele edeceklerini kaydetti.

"AYKUT TÜRK FUTBOLUNUN BİR DEĞERİDİR"

Kadro dışı kaldıktan sonra takıma dönen Aykut Demir ile konuşma yaptığını aktaran Özat, "Aykut ile ilk konuştuğumda ona çok kızdım, hatta elimde imkan olsa çok daha farklı tepki verebileceğimi kendisine söyledim. Bu ligde oynadığına bakmayın. Aykut, A Milli Takım seviyesinde bir oyuncu. Bugün hala oralarda oynayanlardan bile yetenekli. Dolayısıyla sorunu kendisinde araması gerektiğini söyledim. Çünkü ona çok inanıyorum, güveniyorum. Aykut'la ilgili insanlar mutlaka bir şeyler konuşuyorlar. İnsanların özel hayatı kimseyi ilgilendirmez. Aykut, Türk futbolunun bir değeridir, Giresunspor'un da takım kaptanıdır." dedi.

Kaynak: AA