Ümit Özat'tan Aykut Demir'e Övgü: A Milli Takım Seviyesinde Bir Oyuncu
Giresunspor Teknik Direktörü Ümit Özat, "Bu ligde oynadığına bakmayın. Aykut, A Milli Takım seviyesinde bir oyuncu. Bugün hala oralarda oynayanlardan bile yetenekli." dedi.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da Teknik Direktör Ümit Özat, Giresunspor Tesisleri'ndeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, zorlu bir maratonda olduklarını söyledi. Takımdaki sıkıntıları çözmek için çalıştıklarını dile getiren Özat, Giresunspor'u bir an önce daha iyi yerlere getirmek için mücadele edeceklerini kaydetti.
"AYKUT TÜRK FUTBOLUNUN BİR DEĞERİDİR"
Kadro dışı kaldıktan sonra takıma dönen Aykut Demir ile konuşma yaptığını aktaran Özat, "Aykut ile ilk konuştuğumda ona çok kızdım, hatta elimde imkan olsa çok daha farklı tepki verebileceğimi kendisine söyledim. Bu ligde oynadığına bakmayın. Aykut, A Milli Takım seviyesinde bir oyuncu. Bugün hala oralarda oynayanlardan bile yetenekli. Dolayısıyla sorunu kendisinde araması gerektiğini söyledim. Çünkü ona çok inanıyorum, güveniyorum. Aykut'la ilgili insanlar mutlaka bir şeyler konuşuyorlar. İnsanların özel hayatı kimseyi ilgilendirmez. Aykut, Türk futbolunun bir değeridir, Giresunspor'un da takım kaptanıdır." dedi.
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ümit kim ki söylediği adam olsunCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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bu değilmiydi hak etmediğim parayı faiziy le alıyorum ama faizini fakirlere dağıtıcagım diyen ahlak abidesi kasap pardon topcuCevap Yaz 15 22 Yayından Kaldır
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Sporcu örnek olarak tarz ve yaşantısına dikat eder taliban görünümlü özeniyorsa gitsin afganistanda top oynasın da görümCevap Yaz 23 32 Yayından Kaldır
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adam barda gezen biri olsaydı herkes tanırdı güzel oyuncudur amaCevap Yaz 36 13 Yayından Kaldır
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Ümit Özat alevidir ama,,aykut için çok dogru şeyler söylemiş,,helal olsun.Cevap Yaz 37 6 Yayından Kaldır