Ümit Özat'ın yeni takımı belli oldu

16.12.2019 21:10 | Son Güncelleme: 16.12.2019 21:24

Son olarak TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'u çalıştıran Ümit Özat, Türk iş adamı Olgun Aydın'ın sahibi olduğu ve başkanlığını yaptığı Celik Zenica kulübüyle 1,5 yıllığına anlaşmaya vardı.

"HEDEF UEFA'YA KATILMAK"

İmza sonrası konuşan Ümit Özat, "Hedefimiz UEFA kupalarına katılmak. İyi bir projenin parçası olmaktan mutluyum. İyi futbolcuların çıktığı bir coğrafyaya gidiyorum. Başarı yakalamanın yanında futbola yeni yıldızlar da kazandırmak istiyorum." dedi.

12 TAKIMLI LİGDE 9. SIRADA YER ALIYOR

Geçen sezon 12 takımlı ligi 7. sırada bitiren Zenica şehrinin temsilcisi, bu sezon ise 19 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 yenilgiyle 9. sırada yer alıyor.

Kaynak: AA