Ulusal paranın yabancı paralar karşısında değerinin düşürülmesine ne ad verilir sorusu merak ediliyor. Vatandaşlar tarafından merak edilen Ulusal paranın yabancı paralar karşısında değerinin düşürülmesine ne ad verilir? sorusunun yanıtı ve detaylar haberimizde...

ULUSAL PARANIN YABANCI PARALAR KARŞISINDA DEĞERİNİN DÜŞÜRÜLMESİNE NE AD VERİLİR?

Ulusal paranın yabancı paralar karşısında değerinin düşürülmesine devalüasyon denir. Devalüasyon, para otoritesi tarafından yerli ülke parasının yabancı ülke parası karşısında değerinin düşürülmesidir. Esnek kur sisteminde; arz ve talep koşullarındaki değişmeler sonucu yerli paranın değer kaybetmesi, döviz kurunun yükselmesi devalüasyon olarak değil, değer kaybı olarak isimlendirilir.

Revalüasyon: Para otoritesi tarafından yerli ülke parasının yabancı ülke parası karşısında değerinin yükseltilmesidir. Esnek kur sisteminde; arz ve talep koşullarındaki değişmeler sonucunda yerli paranın değer kazanması, döviz kurunun düşmesi, revalüasyon değil, değerlenme olarak isimlendirilir. Devalüasyon ve revalüasyon para otoritesinin kararıdır; oysa paranın değer kaybetmesi veya değerlenmesi arz ve talep koşullarına bağlı olarak piyasanın kararıdır. Nominal döviz kuru yükselince bir ülkenin ihraç ettiği mallar görece ucuzlarken ithal ettiği mallar pahalanır. Normal şartlarda dış fazla veren bir ülkenin parasının değerlenmesi beklenir. Döviz kurlarındaki değişmeler, ülkelerin dış ticaretini, yatırımlarını, yabancı sermaye girişlerini, cari işlemler dengesini doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen önemli bir etmendir. Döviz kurlarındaki değişme dış ülkelere seyahat edecek kişileri de etkiler. Döviz kurlarındaki değişmeler bankacılar, döviz alım-satımı yapanlar ve yatırımcılar açısından turistlere kıyasla çok daha önemlidir. Alış fiyatı ile satış fiyatı arasındaki kâr marjı düşük olsa bile, kurların oynak olduğu, yerli paranın değerinin istikrarlı olmadığı ortamlarda "dolarizasyon" ya da yerli paradan kaçış söz konusu olabilmekte, bu da döviz bürolarından döviz satın alma ve bozdurma talebini artırmaktadır.

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