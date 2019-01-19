Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı

Bursa'da, teleferikle Uludağ'a çıkmak isteyen tatilciler, 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Sokak aralarına kadar uzayan kuyrukta bekleyen tatilciler "Yukarı çıktığımızda beklediğimize değeceğine inanıyoruz diye konuştu.

1 KİLOMETRELİK TELEFERİK KUYRUĞU

Okulların yarıyıl tatiline girmesini fırsat bilen tatilciler ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Kış Şenliği etkinliğine katılacak olanlar, Uludağ'a akın etti. Ülkenin birçok illerinden ailece ya da arkadaş gruplarıyla gelen tatilciler, teleferiğe binmek için uzun kuyruk oluşturdu. 1 kilometreyi bulan kuyruk, Teferrüç Mahallesi'nde sokak aralarına kadar uzadı.

KARNE ALAN ÇOCUKLAR KARIN TADINI ÇIKARMAK İSTİYOR

Karnelerini alıp, aileleriyle tatile gelen çocuklar, Uludağ'da kar oynayacaklarını ve bol bol kayacaklarını, karın tadını çıkaracaklarını söyledi.

"KUYRUKTA BEKLEDİĞİMİZE DEĞECEĞİNE İNANIYORUZ"

Uludağ'a ilk defa çıkacaklarını söyleyen Ankaralı tatilci, "Araba ile çıkmayalım, teleferikle Uludağ'a gidelim istedik. Bu kuyruğu gördük ama yine de beklemeye karar verdik. Yukarıya, beyaz cennete çıktığımızda beklediğimize değeceğine inanıyoruz" dedi.

İşte Uludağ'daki teleferik kuyruğundan kareler;

Kaynak: DHA