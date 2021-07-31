Ülken seninle gurur duyuyor Mete! İstiklal Marşımızı tüm dünya işte böyle dinledi
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Ülken seninle gurur duyuyor Mete! İstiklal Marşımızı tüm dünya işte böyle dinledi

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan milli okçumuz Mete Gazoz, İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinletti. Bayrağımızı göklerde dalgalandıran Mete, yangın felaketleriyle üzülen ülkemize bir nebze olsun tebessüm ettirdi.

Tüylerimiz diken diken! Mete Gazoz, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ilk altın madalyamızı kazandırdı. Mete, Türkiye adına Olimpiyat Oyunları tarihinde okçulukta ilk madalyayı getirdi. Güreş, tekvando, halter ve judodan sonra okçulukta da altın madalyamız oldu.

"SÖZÜMÜ TUTTUM"

Mete Gazoz şampiyon olduktan sonra, "Söz vermiştim Tokyo'ya gelmeden önce ve bu sözü tuttum. Ekranları başında beni destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi ve ardından törene geçildi.

Ülken seninle gurur duyuyor Mete! İstiklal Marşımızı tüm dünya işte böyle dinledi

GURURLA OKUDU

Şampiyon Mete Gazoz, bayrağımız en tepede dalgalanırken İstiklal Marşı'nı dolu duygularla okudu. Mete'nin takım arkadaşları ve antrenörleri de haklı zaferle duygusal anlar yaşadı.

Ülken seninle gurur duyuyor Mete! İstiklal Marşımızı tüm dünya işte böyle dinledi
Son Dakika: Milli okçumuz Mete Gazoz Olimpiyat şampiyonu oldu! Tarihimizdeki ilk altın madalya
Son Dakika: Milli okçumuz Mete Gazoz Olimpiyat şampiyonu oldu! Tarihimizdeki ilk altın madalya
Son Dakika: Bravo Mete Gazoz! Milli okçumuz, Tokyo Olimpiyatları'nda Japon rakibi Takaharu Furukawa'yı yenerek finale çıktı
Son Dakika: Bravo Mete Gazoz! Milli okçumuz, Tokyo Olimpiyatları'nda Japon rakibi Takaharu Furukawa'yı yenerek finale çıktı
- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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Haber Yorumları (1)
FUN DAILY: Sen bu ülke için neler yapmadın ki Mete Gazoz!
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