Ülken seninle gurur duyuyor Mete! İstiklal Marşımızı tüm dünya işte böyle dinledi

Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan milli okçumuz Mete Gazoz, İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinletti. Bayrağımızı göklerde dalgalandıran Mete, yangın felaketleriyle üzülen ülkemize bir nebze olsun tebessüm ettirdi.